北環線｜主線傾向採地底行車避破壞濕地　古洞站工程料上半年刊憲

連接屯馬線錦上路站至未來古洞站的北環線主線工程，政府前年已拍板興建，現正委託港鐵為該線進行初步設計，並就工程設計、建造時間等作評估。



港鐵消息向《香港01》透露，北環線目前傾向採用地底走線，避開破壞途經的濕地及減少收地問題，並預計以地底走線建造的時間與在地面以高架橋行走的方案相若，工程造價估算亦約為620億元，但指仍需就地底軌道設計的弧度、坡度等工程技術問題再作詳細研究。



北環線將分兩期推行，其中古洞站將會率先興建。消息指，預料港府今年上半年會為古洞站工程刊憲，配合項目明年動工。



北環線工程將分階段落成，首先會於現時東鐵落馬洲支線上增設古洞站，未來會於屯馬線錦上路至古洞站之間，興建北環線主線連接，中途增設新田、牛潭尾及凹頭3個新車站。

消息指，北環線主線地面及地底行車方案各有難度，地面方案涉及大量收地，亦有設施可能要搬遷，加上得知環保團體及關注團體，對走線途經沙埔等濕地及具生態價值地區有疑慮，興建高架橋會對附近生態有較大影響；至於地底行車的隧道方案亦要考慮走線弧度及坡度等工程技術問題。

地底與地面行車方案造價相若

消息透露，經初步評估後，港鐵團隊暫認為地底行車是較可持續方案，較能回應地區、環保團體及關注團體等意見。目前北環線主線工程會以地底行車方案，作進一步技術研究。

至於工程費用及建造時間方面，消息指，工程團隊評估後，地底走線未必會較地面方案遲太多。若採用地面方案，亦涉及大量收地及生態補償等問題。工程團隊整體考慮後，評估地底行車與地面行車方案，所需工程時間和價錢相距不大，目前工程造價估算維持約620億元。

北環線主線建造及行車方案未有定案

消息強調，目前北環線主線具體方案仍未有定案，地底行車方案是目前集中研究方向。根據港府早前計劃，北環線主線工程料於2025年動工，2034年完成。

另有早前有消息人士向《香港01》表示，港鐵方面已在走線附近進行探土工程，而北環線部份走線會與高鐵重疊，預料會在高鐵軌道下方穿過。