施政報告｜消息指擬建北環線南延分流屯馬線　石籬或設站往九龍塘

特首李家超將於周三（19日）公布上任後首份《施政報告》。消息指，政府有意興建新鐵路，從元朗一帶南延，經過東北葵涌，即石籬一帶，再達九龍塘，以貫穿南北。有消息指，元朗區的鐵路站即是錦上路站，變相將北環線南延。



另外，據了解政府亦同意建一條北部高速公路，有報道指走線將連接沙頭角及落馬洲河套區。



北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

政府已拍板決定興建北環線，其中古洞站工程已經刊憲，預料明年率先動工，其餘新田、牛潭尾及凹頭等三個新設的中途站，會之後再興建，料2034年才竣工。按現時規劃，北環線的古洞站會接駁東鐵線，錦上路站則連接屯馬線。

顧問報告指北環線南延可行 分流屯馬線乘客

消息指，周三公布的《施政報告》將包括新的鐵路工程，走線由錦上路向南延，經過東北葵涌，即石籬一帶，再達九龍塘，亦即是北環線南延。據了解，已有顧問公司就方案展開研究認為可行，而政府亦認同屯馬線過於擠迫，新鐵路有助分流。

張欣宇曾到石籬視察 指東北葵涌可建兩站

立法會議員張欣宇日前曾提出相若方案，對於是次消息表示歡迎。他表示，現時屯馬線的載客率已約100%，惟未來新界西北的人口會再增加，假如北環線不設南延線，屆時沿線居民便需於錦上路轉車乘搭屯馬線，擠塞情況隨時較金鐘更惡劣，有需要設南延線分流。

他又指，之前曾到石籬視察，該處日後會有更多公營房屋，人口增加，適合建鐵路站，認為東北葵涌一帶甚至可設兩個站。他又稱，如走線又再次經過荃灣及美孚，便與現有鐵路重疊，意義不大。

田北辰：建議應接駁荃灣

實政圓桌立法會議員田北辰表示，錦上路站南延確可分流屯馬線，尤其日後北環線通車後，勢令屯馬線更擠迫。不過他反對接駁至九龍塘，因為本身北環線亦接駁東鐵線，可以直往九龍塘，建議應接駁荃灣。

除了北環線南延線，據了解《施政報告》亦會有其他交通基建項目，包括北部高速公路。日前民建聯曾經提出「北部快速通道」，據了解對此態度正面，《南華早報》引消息指，北部高速公路走線將連接沙頭角及落馬洲河套區。

此外，據了解《施政報告》亦會再重提其他交通基建，包括將軍澳線延長。今年4月時，前運輸及房屋局局長陳帆就曾表示，土木工程拓展署及規劃署正就第137區的土地用途方案展開研究，局方會配合研究結果，再探討將軍澳線的進一步發展，即由康城站再延至新區。

至於擬興建的港深西部鐵路，以及T4主幹道，據了解亦會於《施政報告》重提，項目或有新進展。