海防道塌樹壓車｜環團料大樹腐爛達十多年　質疑當局無深入檢查

本港昨日（9日）再有大樹在鬧市倒塌，涉及尖沙咀海防道一棵高約12米的石栗，一輛房車被壓中，男司機受傷送院。長春社總監蘇國賢今日（9日）在電台節目表示，涉事的石栗胸徑達達45厘米，估計樹齡達30年或以上，估計該樹是因斜坡工程令其根部截斷，令真菌入侵內部，料腐爛已長達十多年，致樹幹底部截斷，質疑負責管理該樹的建築署未有深入查核過該樹的情況，致樹木倒塌。



長春社總監蘇國賢。（資料圖片／張浩維攝）

料石栗根部遭斜坡工程截斷 真菌入侵致內部腐爛

長春社總監蘇國賢早上在港台節目《千禧年代》表示，涉事的石栗胸徑達達45厘米，估計樹齡達30年或以上，該樹齡的石栗在香港並不普遍。他續指，今次大樹的樹幹內部已腐爛，認為真菌透過根部走入樹身，侵佔到樹幹內部，最終樹幹底部截斷倒塌。

他估計一般市區或路旁樹木根部腐爛的主因都是工程令根部截斷或切斷。他指，樹木內部需長達十多年，即使負責的建築署有恆常檢測，但該樹並非古樹名木，也非特別粗的大樹，當局很大機會只會做樹群檢測，一般會較獨立一棵樹仔細的獨立檢測，深入程度會較低，加上該樹種在斜坡的底部，估計當局的人員未必有爬上去觀察，「就咁話棵樹做過檢測但睇唔到，我係有啲擔心，因為大家就會好驚。」

倒塌石栗樹斷裂位置已長出白色菌絲，顯示其已受真菌感染。（左朗星攝）

在本港而言，不少路旁均種有石栗，他強調該樹樹身畢直，支葉不阻礙交通，亦能適應車流、污染不太嚴重的地方。他指，根據八九十年代的統計，石栗是本港數量最多的路旁樹，惟其木質密度、以及對抗腐爛的能力均不高，但其生長速度快，可彌補到腐爛的速度。