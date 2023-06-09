醫衞局長盧寵茂到訪上海　今早視察上海仁濟醫院兒童肝移植中心

本港正與內地相討跨境器官移植，醫衞局局長盧寵茂今日（9日）率領代表團在上海展開為期三天的訪問，拜訪上海衞健委，以及到訪上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院，視察其作為兒童肝移植中心及了解提供的相關醫療服務。



盧寵茂表示，會繼續與上海市衞健委保持緊密聯繫，深化兩地在醫療衞生方面的交流和合作。



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醫衞局局長盧寵茂教授今日（9日）率領代表團在上海展開為期三天的訪問，拜訪上海市衞生健康委員會（衞健委），以及到訪上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院。

代表團早上先到訪上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院，與院長及黨委副書記夏強會面，並視察其作為國內最大的肝移植中心和國際最大的兒童肝移植中心提供的相關醫療服務。代表團隨後參觀黃埔區打浦橋街道社區衞生服務中心，了解上海市強化分級診療，提升社區衞生服務能力方面的最新發展。

盧寵茂亦與上海市衞健委黨組書記、主任聞大翔會面，向他介紹香港抗擊新冠疫情的情況和多項醫療政策的最新發展，包括介紹去年公布的《基層醫療健康藍圖》內為強化香港的基層醫療健康系統而制定的一系列發展方向及策略。此外，雙方也就滬港兩地醫療人才交流培訓、中醫藥發展和傳染病防控等議題作討論和交換意見。

盧寵茂表示，自己和港府衞生部門會繼續與上海市衞健委保持緊密聯繫，深化兩地在醫療衞生方面的交流和合作。代表團明日（10日）會繼續訪問上海的行程。