黃鴨｜人頭湧湧搶先觀賞　市民帶妻女打卡：黃鴨好似多咗個女咁

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，兩隻18米高的黃鴨今早（9日）雙雙屹立在向添馬公園中央對出海旁正式與港人見面。有市民早前已預訂多款黃鴨商品，並即場為兒子穿上黃鴨新衣打卡，並不斷高呼「真係好得意！」

十年人事幾番新，有市民由小伙子長大成人，並帶同妻女再會黃鴨。他對此感受至深，「黃鴨多咗一隻，佢好似多咗個女咁。」



▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼



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策展機構其實安排黃鴨明日（10日）才正式開始展覽，但不少人已急不及待在今日「預覽日」到來觀看打卡。添馬公園海濱人頭湧湧，隨著黃昏踏入下班時間，更聚集大量市民及內地旅客打卡。不少市民更有備而來，例如穿上印有黃鴨圖案的上衣，或拿着黃鴨氣球，甚至帶同小橡皮鴨與黃鴨一同合照。

為兒子穿上黃鴨上衣即場打卡：真係好得意

其中粉絲王小姐早在數日前，已在黃鴨的官方網站，預訂多款黃鴨商品，包括童裝及裝飾品等，合共花近千元。她不斷興高采烈為穿上黃鴨上衣的兒子拍照，口中反覆強調「真係好得意！」

王小姐不斷興高采烈為穿上黃鴨T恤的兒子拍照。（廖雁雄攝）

王小姐由內地嫁到香港生活，她表示10年前首次目睹黃鴨後已深受吸引，因此對它再度訪港感到高興，「（黃鴨）年紀大咗仲得意！」由於黃鴨展出的地點不多，她考慮邀請內地朋友來港打卡。

陳先生抱起女兒擺甫士，由太太拍攝黃鴨前的兩父女。（廖雁雄攝）

小伙子成家立室再與黃鴨見面

十年人事幾番新，黃鴨當年獨游維港時，仍是小伙子的陳先生尚未成家立室，今日兩隻黃鴨攜手訪港，他則帶同妻女與黃鴨見面。他表示對此感受至深，「黃鴨多咗一隻，佢好似多咗個女咁。」

陳太則表示，本來對黃鴨沒有興趣，但今日路過金鐘站時，發現女兒非常喜愛黃鴨，頓時充滿好感。陳先生亦認為黃鴨訪港的時機非常合適，為港人帶來共同話題，「香港咁多唔開心，有隻鴨大家開心下。」

陳先生今日帶同妻女與黃鴨見面，並指：「黃鴨多咗一隻，佢好似多咗個女咁。」（廖雁雄攝）

市民讚中環海濱寬敞及舒適：正好多

何女士認為10年前黃鴨獨游維港「十分孤單」，又指中環相比尖沙咀更為寬敞及舒適，視野更廣闊。「之前睇過，十年前嘅鴨細啲，依家就大啲。依家嘅位好啲，不同角度都影到鴨，正好多。」

除了港人外，黃鴨亦吸引不少來自內地人士，留學生姜同學亦與內地朋友一同打卡，「兩隻鴨子結伴而行，很有一些好的寓意在裏面。」

何女士指，中環相比尖沙咀更為寬敞及舒適，視野更廣闊。（石恩彤攝）

內地留學生姜同學與朋友一同打卡，「兩隻鴨子結伴而行，很有一些好的寓意在裏面。」（劉鑫梅攝）

天星小輪黃鴨主題小輪即日起接載乘客

繼6月1日推出的主題港鐵站成為打卡熱點後，天星小輪曉星號今日變裝，塗上橡皮鴨象徵的黃色，並掛上橡皮鴨旗幟，化身橡皮鴨主題小輪，今午現身與黃鴨暢游維港。該小輪即日起將接載乘客往返灣仔及尖沙咀。

▼6月9日 橡皮鴨主題小輪伴兩隻黃鴨▼



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▼6月9日 晚上拍攝黃鴨絡繹不絕▼



▼6月9日 黃鴨維港游百態▼



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▼6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼



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▼6月9日 一對黃鴨維港游早水▼

