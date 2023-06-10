日本核廢水｜謝展寰指排放長達30年　可靠性難保：係咪次次都掂？

環境及生態局長謝展寰今日（10日）在電台節目表示，港府已多次向日本政府反映，關注日方計劃今年春夏起將福島第一核電廠經稀釋的核廢水排放入大海，他強調一旦日本落實排放核污水，港府會採取行動，包括禁止日本高風險地區水產入口，其他日本水產亦要經過輻射檢測才能進口，被問到相關排放長達30年，香港是否禁止有關食品進口30年，謝稱：「禁制幾耐可以保障市民健康就會禁幾耐。」



環境及生態局局長謝展寰強調一旦日本落實排放核污水，港府會採取行動，包括禁止日本高風險地區水產入口。（資料圖片/廖雁雄攝）

謝展寰今日在商台電台節目表示，核污水將大範圍影響魚類安全，不應排入大海，雖然日本政府表示會確保核污水無害，才排出海洋，但排放長達30年，處理設施是否可靠，會否出意外仍是未知之數，「係咪次次都掂，都可以排得好？」若日本當局對核廢水安全有信心，理應在國內尋求如灌溉等其他用途，而非排入公海，引起大範圍食物安全風險。

日方若啟動排放港府必嚴厲應對 謝展寰：禁幾耐可保障市民健康就禁幾耐

他續指，根據《國際海洋公約》精神，日本作出決定前，應和鄰近地區商討和取得共識，中國等多個國家都已經表達擔心，認為日本不符合條約精神，亦不道德。他又強調，一旦日方啟動排放核廢水，特區政府必定採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進入香港，如禁止進口福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品，「禁制幾耐可以保障市民健康就會禁幾耐。」以保障食物安全和市民健康。