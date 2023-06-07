日本擬排核廢水　謝展寰曾詢問日駐港總領事館：若安全何不自用？

日本政府開始向福島第一核電站核污染水排海隧道注入海水，為排放核廢水作準備。作為日本農林水產最大出口地，港府多次反對排放計劃。環境及生態局局長謝展寰透露，他曾詢問日本駐港總領事官員，既然日本當局稱「核廢水經過處理後符合所有標準，可以飲用」，那為何還要排入大海？何不留著收集再利用？結果，該官員無以應對。



謝展寰日前接受南方+、GDToday訪問時表示，香港是日本農林水產最大出口地，尤其是水產品，特區政府已經成立跨部門小組，準備對來自不同地區的日本食品進行詳細的輻射分析。

哪怕現在從科學的數據上看，目前是合符標準的，但如何能保證未來排入海洋的核廢水永遠乾淨？ 環境及生態局局長謝展寰

他指，特區政府在等待國際原子能委員會和國家的專家對整個日本核污染水排放計劃的風險評估結果，以確定具體風險範圍。 他分析指，香港距日本較遠，周邊海域受影響較小，主要風險在進口的日本海域捕撈水產品。因此，香港計劃禁止進口有較高風險地區的水產品，而其他風險較低地區的水產品，需進行詳細檢驗，證實其符合標准後才會允許進口。

此外，為爭取在2050年前實現碳中和，謝展寰稱計劃在2027年底前在市面投放推廣約3000輛電動出租車以及700輛電動巴士。

他解釋，雖然當局已要求本港的電力公司在採購能源時盡量降低成本，但從長遠看，更徹底的解決辦法是和內地加強能源方面的合作，例如在鄰近地區建立可再生能源基地，讓能源供應能夠穩定且低碳。

此外，香港會加強推廣低碳能源的使用。謝展寰稱，目前香港新註冊私家車約六成為電動車，但由於香港地理環境相對獨特，多山、建築物密集，加上還要考慮到公共交通中也有大型雙層巴士，所以在國際市場上較難尋找到適合行駛需求的新能源車型。

他指，已與深圳新能源汽車企業比亞迪集團展開合作，包括由比亞迪提供一定數量的電動車作為出租車在香港試運行，並根據香港獨特的地理環境和城市交通情況，對未來投放香港市場的電動車進行調整。今年又會啟動首輛氫燃料電池雙層巴士的試驗，他指氫能汽車也將是未來香港與內地合作的重點，而在碳中和轉型過程中，綠色金融毫無疑問是重要的推動力。香港可以發揮國際金融中心的優勢，為國家實現「雙碳」目標做出貢獻。