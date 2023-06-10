下月展兩電中期檢討　謝展寰稱嚴正討論賞罰制　人為錯誤有獎無理

港府計劃與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，環境及生態局局長謝展寰今日（10日）在電台節目表示，下月將會展開有關中期檢討，當局已向中電及港燈預告，將會嚴正討論現有賞罰機制，因沒理由人為錯誤導致停電可獲獎金，情況不合理。



謝展寰又指，當全球出現能源危機時，不應由市民承擔所有額外燃料費，電力公司有社會責任分擔，初步構思要求電力公司在能源價格短時間內急升時，需要負擔部份成本。



環境及生態局局長謝展寰6朋10日在電台節目表示，下月將會展開兩電《管制計劃協議》中期檢討，當局已向中電及港燈預告，將會嚴正討論現有賞罰機制。（資料圖片/廖雁雄攝）

謝展寰今日在商台節目表示，下個月將會就《管制計劃協議》進行中期檢討，已向中電及港燈兩間電力公司表明，將會檢討現有的賞罰制。

根據目前安排，如電力公司停電後在指定時間內恢復供電，可獲獎金。謝展寰則強調，若人為錯誤導致停電，修好後就可獲獎金，要求並不合理，已向兩電力公司預告，會嚴正討論有關事宜。

謝展寰：電力公司有社會責任共同承擔成本

另外，謝展寰指，當全球出現能源危機時，不應由市民承擔所有額外燃料費，電力公司有社會責任分擔。他説，初步構思要求電力公司在能源價格短時間內急升時，需要負擔部份成本： 「係咪要市民全部去分擔？電力公司其實都有社會責任。」

不過，他認為提供准許利潤有利電力公司計劃長遠發展，因此不會要求兩電 「唔好賺」或「蝕都肯制」，會研究降低發電成本方法，從而降低電費，包括要求中電增加大亞灣核電廠供電量，「希望將來可以增加大亞灣輸電能力，加到百分之三十。」