港男平均預期壽命比港女短6年　男士健康學會成立促助港男增壽

香港男士健康學會於今日（10日）正式成立，團體呼籲醫療界、學術界、政府及其他界別主要持份者，建立聯繫和緊密合作 ，共同促進男士健康發展。



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健康學會倡四方面提升男士健康

香港健康研討會今日在會展舉行學術研討會，邀請不同領域的專科人員，為提升男士健康水平分享經驗，同時為男士提供專業指導和支援。根據衛生署健康數據顯示，香港男士健康狀況不及女士。男士在每一個年齡組別的年齡組別死亡率都高於女士，男士的平均預期壽命較女士短6年，平均壽命為83歲。

香港男士健康學會會長麥肇敬指出，隨着現代生活節奏加快和壓力增加，男士健康問題變得越來越複雜和嚴重，因此該會呼籲社會各界，特列是政府和企業界，加強關注和支持男士健康。

1.舉辦專業醫學會議，並透過公眾宣傳及教育，例如，在公眾地方提供更全面的醫學知識，以呼籲各界關注和討論男性健康問題，著重男性健康管理，提升生活質素和長期健康狀態。

2.推動男性健康研究，舉辦男性健康活動和研討會，邀請專家、研究人員分享有關研究和經驗，為男性健康問題做講解、剖析。從而讓更多男性和政府能了解現時男性的健康狀況，採取措施以提升在醫療方面的彌補。

3.與學術界、醫療界、政府各大界別緊密合作，共同推出促進男性健康發展的方針，增進男性健康福祉。

4.拓展男性健康問題的管理團隊，未來將與更多外國團隊緊密合作，交流國際知識及專業意見，令社會和專業人士更了解男性健康問題在全球的現況和趨勢，為男性提供支持及共同推進男性健康。

基層醫療健康專員：男士患心血管疾病或糖尿病機會高

基層醫療健康專員彭飛舟指出，每兩名男士就有一位有可能患上癌症，而男士患上心血管疾病或糖尿病，死亡率都比較高。現時香港醫療政策着重預防工作，因此，他鼓勵不同年齡組別男士重視早期檢測及疾病預防治療。

彭飛舟指出，雖然現時男性平均壽命逐漸提升，但健康指數愈趨下降，男性對於健康問題或會採取「逃避」作法；但隨着人口老化問題嚴重，男性患慢性疾病的機率增加。因此他鼓勵市民積極關注《基層醫療健康藍圖》於年底推出的「慢性疾病共同治理計劃」」，了解「一人一家庭醫生」制度。

中大醫學院黃至生：家族有前列腺患者及不良生活習慣屬高危群組

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生認為，男士如家族有前列腺患者、不良生活習慣例如吸煙、酗酒及中央肥胖，則屬於高危群組。此外，年齡也是一個因素，65歲後隨着年齡增加，男性患前列腺癌的機率就會增大。

黃至生亦提及，跟據與中文大學合作的研究和統計，若政府推行50歲或以上，全民打生蛇針（帶狀疱疹疫苗）計劃，能有效減少兩成或以上的市民患併發症機率。因此他促政府考慮未來是否在基層醫療中加入此計劃，達致以預防為重、以社區為本的目的。他亦鼓勵市民積極參與和使用社區康健中心的資源和服務。

倡將戒煙納入男士健康領域

博愛醫院董事局總幹事馬學章從公共衛生角度研究男士健康問題，他表示在中高風險前列腺癌的治療方面已取得了進展，並提高了男性長期存活率。同時他指出PSA指數測試（前列腺特異性抗原）是醫生用來評估男性前列腺健康的常用方法，但仍然存在爭議。他不建議市民無病徵而進行PSA篩查，指出市民應與家庭醫生詳細溝通及討論，以了解當中風險和後續跟進工作。

馬學章強烈建議將戒煙納入男士健康領域，建議醫生可以通過提供諮詢、支持和資源幫助男士戒煙，進而減少他們患上其他疾病包括癌症、心臟病和中風的風險。