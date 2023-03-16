男士健康｜尿頻夜尿因前列腺出事？醫生推番茄椰菜花3類食物改善

前列腺（又稱攝護腺）出狀況是男性中年後常見的健康問題，舉凡頻尿、夜尿、急尿都與前列腺拖不了關係，因此泌尿科醫師提醒男士們，前列腺的保健非常重要，建議平日裡要多吃十字花科蔬菜、富含茄紅素和鋅的食物。



台灣泌尿科醫師高銘鴻在Facebook粉絲專頁《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》為大家介紹以下幾種對前列腺保健有幫助的食物：

前列腺保健吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

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含茄紅素的食物：

茄紅素是一種天然的抗氧化物質，可以有效地保護前列腺細胞免受損傷。此外，番茄和紅心番石榴中含有豐富的維他命C和膳食纖維，有助於維持身體的整體健康。

十字花科蔬菜：

十字花科蔬菜是前列腺健康的重要來源。研究表明，常食用這些蔬如椰菜花和椰菜等，可以降低前列腺發炎和增生的風險。此外，十字花科蔬菜中還含有豐富的維他命C、維他命K和膳食纖維，有助於增強免疫力和促進腸道健康。

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含微量元素鋅的食物：

鋅是一種人體必需的微量元素，可以幫助維持正常的前列腺功能。蠔和魚類是含鋅食物的最佳選擇。

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