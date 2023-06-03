男性健康｜煩躁易倦無力？男性最缺5營養素缺這1種增大腸癌風險！

女生要補鐵、男生要補鋅？但別以為身體只缺這些營養素。台灣營養師彭逸珊指出，根據台灣國民營養調查顯示，男生在維他命E、鈣質、鎂、膳食纖維及維他命B2攝取都不足，像是缺乏能維持能量正常代謝的維他命B2，可能引發口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎等，建議可多攝取鮮奶、未精緻穀類、肉類及綠色蔬菜。



台灣營養師彭逸珊在粉專《愛健康營養師 珊珊》發文提醒，男生缺乏營養素短期內雖不會有明顯感受，「但等到有狀況出現時卻不一定可以補救」，因此希望人們靠著日常飲食把5大營養素補回來：

男性最缺5大營養素（按圖👇👇👇）

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1. 維他命E

幫助抗氧化、減少自由基產生、增進皮膚與血球健康。一旦缺乏恐導致肌肉無力、溶血性貧血等情況。

食物來源：牛油果、橄欖油、杏仁、菠菜

2. 鈣質

與骨骼健康、凝血功能、肌肉與心臟正常收縮、神經感應性有關。缺乏可能引發骨質疏鬆、抽筋、心情煩躁、指甲脆弱等。

食物來源：鮮奶、小魚乾、黑芝麻、莧菜、豆乾

補鈣6妙招（按圖看清👇👇👇）

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3. 鎂

有助維持醣類正常代謝，心臟、肌肉及神經正常功能。若缺乏可能容易睡不著、心情憂鬱、容易疲勞、記憶力下滑。

食物來源：腰果、菠菜、香蕉、三文魚

4. 膳食纖維

促進腸胃蠕動、幫助糞便排出。若少了膳食纖維可能造成便秘，增加罹患憩室炎與大腸癌風險。

食物來源：蔬菜、水果、未精緻穀類

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5. 維他命B2

能維持能量正常代謝及皮膚健康。少了它恐出現口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎與畏光等情形。

食物來源：鮮奶、未精緻穀類、肉類、綠色蔬菜等

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