黃鴨扁了｜接駁縫線裂開見鴨內情況　蛙人落水「起錨」準備運回廠

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日），其中一隻需緊急放氣而塌下，直至約傍晚6時，策展商安排躉船到來準備吊起運回青衣船塢維修，蛙人先落水「起錨」。策展商指今日由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣，現場可見原由縫線連起的駁口位已分開，露出「鴨肚」內部。



▼6月10日 放氣黃鴨由躉船吊走維修▼



+ 7

天氣太熱致黃鴨內部氣壓上升 鴨皮變得繃緊

兩隻巨型黃色橡皮鴨正式展出不足半日，在下午約1時50分，其中一隻黃鴨泄氣塌下，在瞬間化身成「扁皮鴨」在海面飄浮。策展商解釋下午1時多，現場工作人員按程序進入其中一隻橡皮鴨內進行例行檢查時，發現橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，由於維修船隻到場需時，經商討後，決定鬆開接駁縫線即時放氣避免風險，並安排船隻運回船廠修補。

直至傍晚約5時半，主辦方安排的躉船抵達，並派出小艇運送蛙人潛至海底，為泄氣黃鴨解開固定用途的錨，以便吊起運走。

主辦方派出小艇運送蛙人潛至海底，解開固定黃鴨的錨。（夏家朗攝）

「接駁縫線」鬆開見「鴨肚」內部

與此同時，有數名工作人員登上泄氣黃鴨的基座檢查「鴨皮」。現場直擊發現，黃鴨皮中間出現破洞，不過開口位非常完整，為鬆開的「接駁縫線」，因此可一窺「鴨肚」內部，而據了解，在展出期間，機器一直持續為黃鴨泵氣。

現場所見，黃鴨皮中間出現破洞，不過開口位非常完整，是主辦方所提到的「接駁縫線」。（夏家朗攝）

▼6月10日 天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣▼



+ 21

▼2013年5月14日 一隻巨型黃色橡皮鴨扁了▼

