黃鴨．直擊｜孖鴨正式展出首日　其中一隻突然扁了　維港水面飄浮

兩隻巨型黃色橡皮鴨今日（10日）首日正式展出，現場消息指，下午1時50分左右，其中一隻鴨懷疑「漏氣」，「扁鴨」在水面飄浮，只剩另一隻黃鴨伶仃地屹立在水上，現場有多名市民圍觀。現時暫未知該隻黃鴨是否曾爆開，有工作人員在「鴨皮」上了解處理。《香港01》中環海濱直播。



+ 2

陳小姐大約1點50分到達，到達時鴨已爆開，「香港咁樣唔好意頭，咁大個點解會第一日就爆開。」她指，對其中一隻黃鴨爆開感失望，未來可能會再來看。

另一市民陳先生特意帶同兒子從尖沙咀乘搭天星小輪到中環觀賞巨型橡皮鴨，陳先生憶述，大約1時45分上船，再過一會之後就見到其中一隻橡皮鴨消失了。從他們的拍攝記錄可見，在1時44分時仍是兩隻橡皮鴨，1時50分就只剩下一隻。他指，對此感到可惜，「兩隻可愛啲。」未來可能會再到中環碼頭看橡皮鴨。

藝人李婉華於Youtube直播時，恰巧拍下「漏氣」一刻，可見左邊的黃鴨突然「塌下」，約10秒已變成「鴨皮」，飄浮在水面。

翻查資料，黃鴨十年前來港時亦曾出事，當時有多場大雨，主辦方發現連接黃鴨與浮床的繩索有損毀情況，需要修復，故暫停展出及將黃鴨「放氣」，於維港海面變「鴨皮」。主辦方將「鴨皮」吊走處理，約花一星期才復修恢復展出。事件在當時引起全港熱議。

▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼

