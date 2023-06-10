黃鴨扁了｜十年前同樣有泄氣「遭遇」　當時發言人解釋為檢查

兩隻巨型黃色橡皮鴨今日（10日）首日正式展出，不過在下午約一時多，其中一隻黃鴨疑抵受不住炎熱天氣而繃緊，主辦方決定主動放氣減風險。目前只剩下一隻黃鴨伶仃地屹立在水上。



事實上黃鴨十年前來港時亦發生過類似情況。當時發言人解釋，是因為香港過去一周下了多次雨，故為巨鴨放氣進行例行檢查，完成檢查後再與公眾見面。



▼2013年5月14日 一隻巨型黃色橡皮鴨扁了▼



兩隻巨型黃色橡皮鴨今日（10日）首日正式展出，不過在下午1時50分左右其中一隻鴨懷疑「漏氣」，「扁鴨」在水面飄浮，只剩另一隻黃鴨伶仃地屹立在水上。主辦單位回覆查詢時指，當時現場工作人員在為橡皮鴨內進行例行檢查時，發現橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊。由於維修船隻到場需時，經商討後，決定鬆開接駁縫線即時放氣避免風險，並安排船隻運回船廠修補。

事實上同樣事件在十年前亦曾發生，當時鴨子原定在5月2日展覽至6月9日，惟展出不到兩周，相關鴨子在5月14日洩氣，晚上7時開始就出現了「頭耷耷」的情況，到晚上9時許更只見巨鴨頭頂，整張鴨臉潛入水中。

▼2023年6月10日 6月10日 天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣▼



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當時傳言滿天飛，更有傳聞說它被蓄意破壞而導致洩氣。海港城發言人其後解釋，在是因為香港過去一周下了多次雨，故為巨鴨放氣，稍後搬上躉船檢查進行例行檢查，完成檢查後再與公眾見面。巨鴨最終維修了約一星期，直至5月21日檢查維修完畢方放回原本位置，恢復成展出模樣至6月9日展期結束。