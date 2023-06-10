黃鴨扁了｜炎熱致氣壓上升而繃緊　專家：倘有破裂或似氣球般爆開

兩隻巨型黃色橡皮鴨今日（10日）首日在金鐘添馬公園中央觀景台對開海面展出，其中一隻黃鴨今午近兩時突然「漏氣」變「扁鴨」，主辦方解釋現場人員例行檢查時，發現橡皮鴨因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，決定即時放氣避免風險，稍後會運走修補。



人稱「湯博士」的香港中文大學物理系高級講師湯兆昇接受《香港01》訪問時，指橡膠雖有彈性，但可以拉伸的程度不會太大，故其體積變化不會太大，當黃鴨內氣體遇熱後、氣壓會上升，倘出現破裂或會爆開，因未知黃鴨設計及氣壓情況故未能判斷危險性，「可能無爆氣球咁dramatic（戲劇性），但應該都相似」。



▼6月10日 天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣▼



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橡膠拉伸程度不大 遇熱氣壓升致「鴨皮」緊繃

維港海面其中一隻黃鴨今午烈日當空之際，在眾目睽睽下突然凹陷並瞬速變成「鴨皮」，引起廣大市民熱烈討論，出現「爆開」、「漏氣」、「放氣」等聲音，一時之間眾說紛紜。主辦方隨後解釋，因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，經討論後決定鬆開接駁線及即時放氣避免風險，稍後會運走修補。

人稱「湯博士」的香港中文大學物理系高級講師湯兆昇接受《香港01》訪問時解釋，橡膠雖然有一定彈力，但可拉伸的程度不會很大，故其體積相對較固定、變化也不會太大，因此當黃鴨內的氣體遇熱時，氣壓會上升，故會變得緊繃。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇。（資料圖片/龔慧攝）

一旦出現裂口或「爆開」 程度視乎氣壓狀況

他表示，黃鴨內的空氣遇熱後，氣壓上升，一旦出現任何裂口，就有機會「爆開」。他指因不了解黃鴨構造及氣壓狀況，難推測爆開後對周遭的影響或危險性，但形容與氣球爆開相似，「無氣球咁dramatic（戲劇性），但應該都相似，視乎佢氣壓情況到咩地步。」

湯兆昇指，今日天氣炎熱，黃鴨在暴曬下，因表面吸熱，內部空氣氣溫或較周圍更高，「曬㷫咗，（內部空氣）就會熱過外面」。他又指，若有關橡膠吹氣展品造工好，在炎熱天氣下展出相信也不會有問題，料今次是個別事件，主辦方為安全起見決定放氣檢查。

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▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼

