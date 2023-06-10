MIRROR演唱會｜阿Mo可控制大便功能肌肉　父母需客串一晚做護理員

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（3日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露阿Mo可控制大便功能的肌肉，但仍然繼續偶爾肌肉痙攣抽搐，導致身體失去平衡，至於醫生教授們亦繼續嘗試處理尿喉的方案，期望可早日成功擺脫尿袋。



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大便機能漸漸出現自主跡象

新一封的代禱信表示，阿Mo已可控制大便功能的肌肉，指他大便機能漸漸出現自主跡象。信中又指，大小便神經功能原屬一組，因此盼望排便的感覺和功能繼續好轉。

加肩膊安全帶扶持身體

信中亦指，阿Mo現時在輪椅上的坐姿，均靠手肘帶動的部份肌肉作為平衡，偶爾肌肉痙攣抽搐導致失去平衡，需要立刻扶持，否則身體便會歪倒。為安全起見，阿Mo需要加上肩膊安全帶，故盼望此階段可早日過去。

上述坐姿所導致的問題，上一封代禱信已透露。

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冀訓練膀胱伸張力改善容量

信中續指，醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，期望可早日成功擺脫尿袋，有助復康。阿Mo父親禱告，期望可訓練膀胱的伸張力，改善膀胱的容量和控制力。

上周一未能找到合適護理員 Mo父母需「客串」

信中又指，由於上周一晚上未能找到合適護理，父母需要客串一晚，包括三次拉筋，期間要轉換位置和按摩，最終大致順利渡過。阿Mo父親禱告期望新護理員穩定及適應，並掌握照顧阿Mo。

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代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 46 （20230610）*

「神說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是靠我的靈方能成事」。」(撒迦利亞書4:6)

*（一）啟言(阿Mo)*

1) *「大便機能」*

a) (感恩) 控制大便功能的肌肉及感覺漸漸出現自主的跡象。

b) (禱告) 大小便神經功能原屬一組，祈願上帝使排便的正常感覺和功能繼續好轉。

2) *「神經反應過程」*

a) (禱告) 現時在輪椅上的坐姿，都是靠手肘帶動的部份肌肉平衡。偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。為安全起見需要加上肩膊安全帶，祈求這階段能早日過去。

3) *「膀胱伸張力」*

a) (禱告) 醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。請為訓練膀胱的伸張力，能改善膀胱的容量和控制力禱告。

*（二）MO 爸媽*

1) *「實戰的一晚」*

(感恩) 上週一晚不能找到合適護理，需要客串一晚。三次的拉筋，期中要轉換位置和按摩，大致上順利過渡這個晚上。

(禱告) 請繼續為新護理員的穩定和適應，並能掌握對阿Mo在治療過程中的照顧禱告。同時爸媽並能作配合協助，請記念我們身心靈在照顧上的需要。