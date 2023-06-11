日本核廢水｜議員籲設緊急救濟金助漁民　環團倡擴闊抽查範圍

日本今年夏季之前透過海底管道，排放福島第一核電站核廢水至大海。有環保團體表示，排放核廢水的時長達幾十年，而有些輻射物質半衰期可達30年之久，對海洋生態影響很大，呼籲政府加強抽查日本進口食品，覆蓋更多城市及食物種類。立法會漁農界議員何俊賢則建議港府擬定緊急應變方案，並設立金額達10億元的緊急救濟金，有必要時支援本港漁業。



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東京電力公司上周一（5日）發表報告指，上月於福島第一核電廠附近水域捕獲的魚體內檢測「銫」的含量達每千克1.8萬貝克，超過日本《食品衞生法》規定標準的180倍。

香港地球之友行政總裁洪藹誠指，報告反映日方的過濾及稀釋方法存在漏洞，核廢水內的幅射性物質會依附浮游生物之上，魚進食浮游生物之後，又會一層層經過食物鏈進入海鮮市場，對人類構成風險。他強調，核廢水會因應水流影響周邊國家，「你個海唔會有個閘，唔會閘住啲水唔會留去其他國家㗎嘛。」

香港地球之友行政總裁洪藹誠認為，日本排放核廢水之後，港府對進口食品的檢測必須做得更足，抽查的程度及密度更強、範圍更廣，覆蓋更多城市及食物種類。（資料圖片／林穎嫺攝）

他又提及，排放廢水不只是一兩年，而是長達幾十年，有些輻射物質例如銫，半衰期亦可達30年之久，對海洋生態影響很大，「佢哋存在喺海洋入面嘅時間好長，經過水流之後可能走返埋一齊，個total amount（總含量）愈嚟愈多嘅話⋯⋯你foresee（預示）到，個海係咁大，不斷咁樣增加落去，影響只會越嚟越嚴重。」洪藹誠表示，日本排放核廢水之後，港府對進口食品的檢測必須做得更足，抽查的程度及密度更強、範圍更廣，覆蓋更多城市及食物種類，例如部份加工食物的原材料亦可能受影響。

立法會漁農界議員何俊賢則表示，日本當局排放核廢水非常不負責任，認為港府雖然已發出聲明重申立場，但政府在事件上對於行業的支援仍然不足。他指，排放核廢水對於香港的實質影響存在不確定性，但首先會令市民對海產的信心大減：「如果佢一過咗條紅線，我哋係完全失守，所以我哋係要提早、距離條紅線劃個安全區，係有可能出現嘅問題前，做好所有護城牆，呢個係我哋必須要做。」

立法會漁農界議員何俊賢認為，政府應擬定緊急應變方案，至少撥款10億元作為緊急救濟金，以應付核污染事故對漁民的影響。（資料圖片／梁鵬威攝）

何俊賢舉例指，中國東部附近水域魚產一旦驗出含放射性物質，逾200艘船需要即時停業，並改至其他地方捕漁，漁民對水域不熟悉以及作業模式的轉變，影響漁獲並帶來風險，逐步影響漁民，「行業裡面更大壓力就係，個心唔安，因為我見到唔件『救生衣』。」

他認為，政府應擬定緊急應變方案，至少撥款10億元作為緊急救濟金，以應付核污染事故，例如在漁民大規模停業的時候，作為補償或津貼，「你剩係停日本食物係冇用，你停日本食物，我（漁民）嘅生計係會受影響㗎嘛。」