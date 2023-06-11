紅磡開槍｜被捕男司機遭暫控5罪　周一早上提堂

紅磡昨（10日）發生警員開槍案，一輛「影子車」於獅子山隧道附近出沒惹疑，警方展開兜截後，發現涉案私家車駛至紅磡警署對開公主道，由於當時交通擠塞，交通警員遂下車企圖截車，並作口頭警告，詎料私家車突然倒車撞及後方私家車，一名警長及一名警員分別在警告無效後開槍打中私家車，25歲姓李男司機遭警方制服及拘捕。警方今晚（11日）表示，被捕男子已被暫控各一項販毒罪、駕駛時沒有有效駕駛執照罪、危險駕駛罪、行使虛假文書罪及駕駛時沒有第三者保險罪，明日（12日）上午在九龍城裁判法院提堂。



男疑犯由警員看押在場調查。（梁偉權攝）

+ 1

事發昨早上11時45分，警方於公主道近紅磡警署對開截查一輛可疑私家車時，私家車疑欲逃脫，倒車並衝前猛撞交通警車，在場兩交通警各開一槍，25歲姓李男司機其後被警員制服拘捕，事件中無人受傷。警方檢獲80包懷疑可卡因，市值約6萬元。警方表示，涉事影子車曾於今年3月於元朗區報失，事發時，原有車牌車主的朋友發現車輛於窩打老道出現，認為車上並不是友人於是報案揭發事件，無資料顯示與易通行有關。疑犯有案底及黑社會背景，警方將繼續調查背後的販毒集團及疑犯偷車原因。消息指，疑犯屬尖沙咀「新義安」派系。

涉事私家車左後座車窗破裂。（梁偉權攝）

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫昨午交代案情時表示，警員開槍有嚴格守則，確保有目標才會開槍，當時疑犯駕駛私家車並撞到其他車輛，警員為保護自己及其他道路使用者，口頭警告無效下才會開槍，初步調查顯示警員開槍是合理。據悉，兩警均為入職以來首度開槍。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情。（梁偉權攝）

大批警員到場調查

