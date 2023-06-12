孫玉菡出席國際勞工大會　向國際組織「說好香港故事」

上周出訪瑞士的勞工及福利局局長孫玉菡，結束日內瓦出席國際勞工大會全體會議的行程今日（12日）返抵本港。他表示，與會期間跟國際勞工組織助理總幹事兼亞太區域局局長麻田千穗子舉行雙邊會議，介紹香港勞動市場、經濟及就業等最新情況，以及國際勞工公約的適用情況，他形容此行是「說好香港故事」。



與國家社保官員會面

中國人力資源和社會保障部部長王曉萍在瑞士時間上周五（9日），出席第111屆國際勞工大會全體會議，並在會議上發表演辭，闡述國家勞工事務方面的發展。孫玉菡以中國代表團成員的身份出席會議。

孫玉菡今日凌晨於Facebook發表帖文稱，攜同勞工處處長陳穎韶跟王曉萍會面，介紹香港勞工事務的最新發展。

孫玉菡拜會了中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使陳旭，並與中華全國總工會和中國企業聯合會代表等中國代表團的成員見面，就各項勞工政策和勞資關係課題交流。

介紹港府對外傭的支援福利

出席大會後的下午，孫玉菡與國際勞工組織助理總幹事兼亞太區域局局長麻田千穗子舉行雙邊會議，介紹香港勞動市場、經濟及就業等最新情況，以及國際勞工公約的適用情況，他亦講解了特區政府對在港工作的外籍家庭傭工的支援和福利。孫玉菡在帖文形容，「作為問責官員，向外國朋友親身講解香港現況，是責無旁貸的」。

孫玉菡又指，勞工顧問委員會是政府制訂勞工政策上的重要伙伴，此行與幾位出席大會的勞顧會僱員和僱主委員談到不少勞工議題，為日後的工作建立了更緊密的關係。

他又指，為香港培育人才同樣重要，他逗留瑞士期間，參觀了洛桑酒店管理學院，該學院集團首席學術認證官Juan-Francisco Perellon博士介紹了該校的課程內容。