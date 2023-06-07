2元乘車優惠｜違規使用可判監　孫玉菡：港鐵罰款倍增至1000元

勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）在立法會上表示，會加強打擊違規使用2元乘車優惠計劃，港鐵會加強查票，並把違規使用優惠的附加款罰款由500元加1倍至1,000元，輕鐵罰款則由290元加至370元。



孫玉菡又指，運輸署本月起會與各營辦商合作加強執法。他提醒市民勿違規使用2元乘車優惠，例如年齡未符合要求或使用他人的優惠卡等，若被發現不單會遭營辦商罰款，也可轉交警方跟進調查，可能面臨檢控和判監。



前運輸及房屋局局長張炳良在一個訪問中曾稱，他離開政府時曾叮囑下屬，別再放寬2元乘車計劃的適用年齡，也表明憂慮政府的長遠財政承擔能力，建議把2元上調至3元。

孫玉菡今日在立法會會議上回答狄志遠議員有關長車2元乘車優惠所帶來的財政承擔，及政府將如可打擊違規使用優惠時指出，當局本月會加強打擊及港鐵會上調罰款金額。不過，他的回應中未有交代港鐵上調罰款的確實日期。

他又指，政府於2022年優化計劃，把合資格人士的年齡下調至包括60歲至64歲，和擴大適用範圍至屋村巴士等交通工具時，在製訂預算時已考慮到人口老化、加價等因素。政府向公共交通營辦商發還的補貼金額，由2018至19年的12億，增至2022至23年的31億，實際開支仍是在政府預算之內。

政府就2元乘車計劃向各公共交通工具的資助（立法會文件截圖）

暫發現1304宗懷疑違規個案

他又表示，政府打擊不合資格乘客濫用計劃的調查中，發現1,304宗懷疑違規個案，指運輸署本月起會與營辦商合作加強執法。他提醒市民勿違規使用2元乘車優惠，若被發現不單會遭營辦商罰款，也可能遭檢控，有可能判監。對於長車短搭的可行性，他指多處有廣告鼓勵使用短途路線，運輸署亦會構思可行方法。

未明確表態會否把2元優惠變3元

至於會否把2元乘車優惠，調整至3元，以控制政府開支？孫玉菡則未有明確表態，只表示，政府留意到社會近日就2元優惠計劃的不同意見。由於計劃的優化和防止違規使用措施由去年2月底開始逐步推行，至今只有一年多，現階段政府的工作重點是加大力度打擊違規使用的行為，並會加強與公共交通營辦商聯合進行的相關執法行動，提高阻嚇性以確保2元優惠計劃的資源用在受惠對象身上。

而特首李家超上月23日出席行政會議前表明，針對可能濫用2元乘車優惠，要求各相關機構在執法方面加大力量。而當時特首所指的濫用，正是針對不合資格人士違規使用優惠的問題。

「2元乘車優惠」小巴亦適用。（資料圖片）

議員憂慮老齡化令開支不斷增加

實政圓桌立法會議員田北辰則建議，將2元乘車優惠改為2折乘車優化，避免車費增加的同時，與2元差距變大。孫玉菡稱，聽到社會提出不同聲音，政府現時工作重點是打擊違規使用。

商界立法會議員嚴剛指出，本港出現老齡化問題，計劃的預算已經由每年19億元，增加至去年的31億元，憂慮之後亦不斷增加。孫玉菡對此表示，2023/24年度的相關開支約為67億元，表示計劃要通盤考慮，希望長者、殘疾人士用好優惠，實現關愛共融社會。

政府有意利用車廂海報等方法，鼓勵2元乘車優惠使用者乘搭短途路線。（資料圖片）

2022至23年度巴士、小巴優惠補貼共17.5億

另外，運輸及物流局局長林世雄在回應建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓書面質詢時指，2018至19年度「兩元乘車優惠」之下，政府在巴士的補貼金額為5.15億元，小巴為3.48億元，到了2022至23年度，巴士補貼金額上升至11.88億元，小巴亦升至5.64億元，合共約17.5億元。

林世雄表示，會利用電視宣傳片、電台廣播及車廂海報鼓勵優惠使用者乘搭短途路線，從而減低需要補貼的票價差額。