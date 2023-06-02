輸入外勞｜孫玉菡形容為「不能廻避的議題」　仍保障本地工人優先

本港多個行業近月也有談及輸入外勞，當局有意參考院舍輸入護理員特別計劃，為運輸業及建造業各自設立特別輸入外勞計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今晚（2日）在社交平台撰文，指輸入外勞解決人力不足是「不能廻避的議題」，他重申當局會在保障本地工人優先就業的大前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，以紓緩人手短缺的問題。



他在文中都提及，建造業和運輸業人手亦嚴重短缺，發展局和運輸及物流局正檢視相關行業人力資源的最新情況，目標於今年年中交代評估及提出建議。



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影響本地工人薪酬？ 孫玉菡：外勞工資不低於中位工資

勞工及福利局局長孫玉菡今日晚上在社交平台撰文，指隨着本港疫後復常，政府注意到多個人力密集行業及工種均反映面對勞動力短缺的情況。他表示，除了通過培訓和就業措施增加本地人手供應，輸入外勞解決人力不足是「不能廻避的議題」。

就坊間有聲音指輸入外勞將會影響本地工人的薪酬，他重申不論補充勞工計劃或特別計劃，均要求外勞工資不低於相關職位的中位工資，認為輸入外勞並不會壓低本地工人工資。

他在文中也強調，在處理勞動力短缺問題時，政府首要考慮因素是如何先讓本地工人獲得優先就業機會，並稱「這是不變的大前提」。但當用盡最大努力，依然出現人力不足時，當局會在保障本地工人優先就業的大前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，藉此紓緩個別行業或工種人手短缺的問題，確保經濟有足夠動力。

發展局和運輸及物流局正檢視建造業和運輸業人力資需求

孫玉菡以院舍業界為例，政府推出多個計劃吸引年輕或年長人士參與院舍工作，但業界仍對長期結構性的人手短缺，所以政府制訂院舍輸入護理員特別計劃。而相關計劃總名額共7,000個，也是考慮到業界正缺乏約8,500名人手，輸入外勞並不影響本地護理員入行。

他在文末都提到，除院舍業界，建造業和運輸業亦正面對人生嚴重短缺的問題。發展局和運輸及物流局正檢視相關行業人力資源的最新情況，並考慮促進業界人力資源發展的措施，目標於今年年中交代評估及提出建議。

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