孫玉菡指探討關愛隊參與支援　照顧服務隊輪候時間已縮短至6個月

近期發生多宗社會慘劇，立法會議員關注對於弱勢社群的支援是否足夠。勞工及福利局局長孫玉菡回應尚海龍、林素蔚和新民黨容海恩的書面質詢，提到政府為長者、殘疾人士和照顧者提供多項支援服務，包括綜合家居照顧服務隊，亦提供多項經濟支援。



香港人口老化問題嚴重，需要更多照顧者支援。（資料圖片/夏家朗攝）

暫託服務、短期住宿照顧 直接向機構申請

尚海龍問到有關向獨居長者和照顧者提供的支援服務，孫玉菡表示，現時有政府資助、非政府機構營運的暫託服務，協助減輕照顧者壓力。此外，政府的「綜合家居照顧服務（體弱個案）」、「改善家居及社區照顧服務」、「嚴重殘疾人士家居照顧服務」和「嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務」，亦提供家居為本的支援，包括家居暫託服務。

有需要人士可以向服務提供者直接申請暫託服務，毋須統一評估，亦可經綜合家庭服務中心／綜合服務中心、醫務社會服務部、長者服務單位、特殊學校或康復服務單位轉介。若長者或殘疾人士有迫切短暫住宿照顧需要，亦可透過社會福利署系統查詢空置宿位的情況，並可直接向相關院舍聯絡。

勞福局及社署正積極探討關愛隊參與地區支援工作。（卓永興Facebook）

正探討關愛隊參與支援工作

另外，各長者地區中心、殘疾人士地區支援中心及其他資源中心，都有提供各項支援，包括外展服務和輔導。

全港現時有213間長者中心，提供多項服務協助長者居家安老，並鼓勵他們參與社區活動。而勞福局及社署正積極探討關愛隊參與支援工作。

容海恩則問到支援殘疾人士日常生活的措施，孫玉菡說，2021年起已經沒有收到涉及餐廳和街市無障礙設施不足的投訴，而所有新建築物都需要符合相關規定。

社區照顧服務隊 有膳食及個人護理服務

目前全港共有61支綜合家居照顧服務隊（體弱個案）和31支改善家居及社區照顧服務隊，為體弱長者提供社區照顧服務，包括膳食服務及個人護理計劃。相關服務名額分別有8,000個和1.3萬個，服務平均輪候時間已經由2019年10月底約20個月，縮減至2023年3月底的約6個月。

此外，政府亦有「綜合家居照顧服務（普通個案）」和「輕度缺損長者家居照顧及支援服務」，兩者合共有2萬名服務名額，涵蓋膳食服務、護送和簡單護理等。

傷殘津貼不設經濟審查

林素蔚則問及殘疾人士的財政支援，孫玉菡指現時有每月2,500元的「為嚴重殘疾人士提供特別護理津貼」，亦有為嚴重肢體傷殘、依賴輔助呼吸醫療儀器的人士提供相關津貼，社署轄下康復服務單位及醫務社工會協助有需要人士申請。

政府指，現時的傷殘津貼不設經濟審查，普通及高額傷殘津貼分別為每月2,005元和4,010元。如有經濟困難亦可申請綜緩，視乎年齡、家庭狀況及殘疾程度，殘疾人士可領取的標準金額由每月3,820元至7,400元不等。