黃鴨復活？︱泄氣黃鴨下午青衣充氣　主辦：經測試後將再啟航

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日）其中一隻需緊急放氣而塌下並運回青衣船塢維修。今日（11日）下午有讀者向《香港01》表示，黃鴨已在青衣船塢測試充氣，由照片可見黃鴨已「復活」，不過仍未落水，至於何時才會與另一黃鴨重聚仍是未知知數。



主辦方傍晚公布，橡皮鴨送到青衣船廠後進行反覆測試，將再次在維港海面展出，形容黃鴨「太熱沖個靚涼，再啟航！」



巨型黃色橡皮鴨相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日），其中一隻黃鴨即需緊急放氣而塌下，並運回青衣船塢維修。策展商指，由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣，現場可見原由縫線連起的駁口位已分開，露出「鴨肚」內部。

主辦方：即時作出排氣及相應措施避免潛在風險

今日（11日）下午有讀者向《香港01》表示，黃鴨已在青衣船塢測試充氣，由照片可見黃鴨已「復活」，不過仍未落水，至於何時才會與另一黃鴨重聚仍是未知數，但相信短時間內會再與市民「見面」。

主辦方表示，橡皮鴨送到青衣船廠後，工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，為橡皮鴨進行反覆測試，亦在檢查時，即時作出排氣及相應措施避免潛在風險，橡皮鴨將再次在維港海面展出。