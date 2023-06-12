馬會即日起招募賽事見習學員　毋須策騎經驗　身高不設限制

為培育本地賽馬人才，香港賽馬會今日（12日）公布，賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，由即日起至7月29日，招募新一屆「賽事見習學員」。參加者須年滿15歲並完成中三或以上的課程，毋須具備相關經驗，不設身高限制。完成有關課程後，將獲得等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷。



任見習騎師有體重「參考指標」 熱愛體育運動者優先

投考賽事見習學員毋須具備策騎經驗，亦沒有身高限制，性格方面以積極進取，做事專注勤奮，及熱愛體育運動者優先。完成訓練後，學員除了有機會成為見習騎師，亦可擔任獸醫事務技術員、馬術事務助理、教練助理、策騎員及釘甲匠等。

當中兩個工種的體重設有「參考指標」，見習騎師為105磅，策騎員則約125磅。

策騎及體能測試表現最佳25人將獲取錄

騎術教練將於7月及8月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。

賽馬人才培訓中心高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈表示，會根據學員的潛能和興趣，帶領他們向不同的方向發展，並提供專業訓練；在學員學有所成後，將會具備足夠的競爭力，在不同的崗位上發揮所長。

馬會指賽事見習學員畢業後，可以從事不同工作，助理練馬師黎志銘正是其中一個例子，他於2015年在見習騎師學校畢業後擔任策騎員，四年間晉升為助理練馬師。

完成課程可獲第一級至第三級認可資歷

學員將修讀騎術理論與訓練、馬房管理、馬匹料理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等課程。此外，亦有機會到海外受訓。完成課程後，將可獲得等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，拓展個人競爭力。