黃鴨｜鄧炳強午飯後賞鴨感受開心香港︰看到市民笑臉全日都好心情

兩日前漏氣的巨型黃色橡皮鴨相隔一日再度返回維港，今日（12日）上午歷經約兩小時的吹氣後，終挺直腰板跟市民見面。保安局局長鄧炳強晚上在社交平台表示，今日午飯後到添馬公園散步，感受「開心香港」的氣氛，又指看到市民的笑臉，讓他全日都有好心情，不過僅逗留10多分鐘已汗流浹背。



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鄧炳強︰逗留十幾分鐘已成身汗

保安局局長鄧炳強在晚上約7時半，以「添馬公園遇見黃鴨」為題於Facebook表示，今日與其創作團隊午飯後到添馬公園散步，尋找創作靈感，並感受到「開心香港」的氣氛。他指，看到市民的笑臉，讓他全日都有好心情。

此外，鄧炳強亦為帖文加上4個標籤，包括「巨型黃鴨今日再次打孖上」、「海傍好熱鬧又好熱」、「逗留十幾分鐘已成身汗」，並不忘再次提到「開心香港」。

6月12日，鄧炳強與其創作團隊午飯後到添馬公園散步。（鄧炳強Facebook相片）

鄧炳強握著手搖飲品在添馬公園散步

鄧炳強並上傳了一張相片，相中顯示當時他身穿輕鬆打扮，與另外4人一同在添馬公園的草地上，握着手搖飲品散步。而他們身後正是兩隻巨型黃鴨，以及大批打卡留念的市民或旅客。

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