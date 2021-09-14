打擊炒場｜康體通服務站9.28起須掃瞄身份證登入　防止為他人訂場

康樂及文化事務署今日（14日）宣布，為打擊「炒場」行為，由9月28日中午起，將收緊轄下康樂場地「康體通」自助服務站登入安排，不再接受以屏幕鍵盤輸入資料的預約方式，「租用人」必須掃描香港身份證才可登入系統，以防止有人利用自助服務站為他人預訂康體設施。



康文署宣布，沒有香港身份證人士登記成為「康體通」用戶後，可透過網上預訂系統預訂。（網上截圖）

自助服務站不再接受屏幕鍵盤輸入身份證號碼

康文署公布，所有租用人包括「康體通」用戶及非「康體通」用戶，於9月28日中午起使用「康體通」自助服務站時，必須透過設置於自助服務站上的掃描器，掃描其本人香港身份證正本以登入系統，才可進行預訂。康樂場地的自助服務站，不再接受以屏幕鍵盤輸入身份證號碼，或以「康體通」用戶號碼和密碼的方式登入系統。

沒有香港身份證人士可親身到櫃檯訂場

康文署續指，收緊措施實施後，沒有香港身份證的人士，可如常帶同其他認可的身分證明文件親身到櫃檯訂場處，或於登記成為「康體通」用戶後，透過網上預訂系統預訂。

康文署表示，措施為加強核實康樂設施租用人身分，防止有人利用自助服務站為他人預訂，有助打擊租用康體設施懷疑作「炒場」的情況。