粉嶺高球場︱凌嘉勤批哥球會寸土不讓　造成你死我活局面

城規會就粉嶺高球場建屋用地聽取意見，規劃署前署長凌嘉勤今日（13日）表示，政府在170公頃的場地中僅回收32公頃，當中23公頃更用作保育及配合高球場作為康樂用途，但香港哥爾夫球會對收地計劃堅持寸土不讓的立場，造成你死我活的局面，「我一讓咗寸土就好似成個高爾夫球場死咗喇咁。」凌又認為，球會一直以「咁靚嘅地方點解要拆咗佢」作為宣傳是過於極端，認為哥球會應該研究如何在收地後繼續舉行賽事，並非一面倒反對建屋。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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城規會昨日（12日）舉行首場公聽會，凌嘉勤有份發言，亦是會上唯一支持收地建屋的公眾人士。他今早在港台節目指，哥球會對收地計劃堅持寸土不讓的立場，對方一直以「咁靚嘅地方點解要拆咗佢」作為宣傳是過於極端。他提到粉嶺高球場佔地170公頃，政府計劃收回32公頃，其中近10公頃興建公營房屋，餘下的23公頃作保育及配合高球場作為康樂用途，例如可作為大型停車場，在舉行賽事時讓參加者泊車等。

他指，在土地資源的角度上，尋地土地興趣房屋除了空間外，亦要講求位置，而高球場位置近上水新市鎮，社區中有不少設施互相配合，收回時亦不需要再徵地或拆遷，可以加快動工，認為哥球會應該研究如何在收地後繼續舉行賽事，並非一面倒反對建屋。



凌嘉勤又指，政府並無將建屋規劃當成你死我活的局面，反而是球會認為寸土不能讓，「我一讓咗寸土就好似成個高爾夫球場死咗喇咁。」