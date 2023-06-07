粉嶺高球場｜劉國勳料跌出短中期房屋供應　團體憂1.2萬伙走數

粉嶺高球場局部用地發展公營房屋計劃，拉鋸逾半年後，在環諮會成功「闖關」，惟仍須修改布局等，當局日前表明預料明年底才可向環保署提交經修訂的方案，並將涉及建屋土地修訂為「未決定用途」地帶。

民建聯立法會議員劉國勳今日（7日）在電台節目表示，預料粉嶺高球場發展密度需再次檢討，建屋量亦會有調整，工程亦有可能被拖慢，「隨時有機會跌出咗短中期目標」，建議當局檢視「北部都會區」內的土地，甚至考慮鄉議局發展丙崗的建議，取代發展高球場。

本土研究社成員黃肇鴻則批評，粉嶺高球場建局方案是社會共識，當局罕有地將用地劃為「未決定用途」地帶，增加不確定性，令人質疑當局是否暫緩在粉嶺高球場建屋，而涉及1.2萬伙的公營房屋發展計劃延期，亦會令拖延公營房屋供應。



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劉國勳。（資料圖片）

劉國勳早上在港台節目《千禧年代》表示，當局將擬議發展的粉嶺高球場修訂為「未決定用途」地帶，從字眼上會令各界「有無限聯想」或各自演繹，但以他理解，此舉為技術部門的合適正常操作，認為現時依舊將用地劃為發展密度高的「住宅（甲類）」用地，有違批出環評的條件，在政府修訂布局後，便可再次修改土地用途，形容做法「穩妥」。

劉國勳：嗰塊地係咪仲需要起屋呢？

惟他坦言，粉嶺高球場的發展密度需再次檢討，期建屋量亦會有調整，工程亦有可能被拖慢，「隨時有機會跌出咗短中期目標。」他認為，政府兩年前提出「北部都會區」概念後，可重新規劃或審視新的土地供應和房屋需求，加上古洞北／粉嶺北已增加地積比，認為已可填補短中期土地供應，反問：「究竟其實嗰塊地係咪仲需要起屋呢？我諗𠵱家北部都會區除咗要解決房屋問題之外，亦都希望有經濟增長點，有配套做產業（發展），我認為喺咁嘅情況下，球場係咪仲要建屋係值得政府重新審視，係咪睇返整個北部都會區嘅整全規劃，甚至乎最近鄉議局都講喺隔離嘅丙崗都有塊用地，咁咪一併去做個檢視。」

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

本土研究社成員黃肇鴻則表示，2018年土地大辯論弄得「滿城風雨」，而在粉嶺高球場建局方案在社會已有共識，拉鋸多年後，規劃署才突然將土地劃為「未決定用途」地帶，令人質疑「之前決定咗嗰啲嘢係咪仲做呢？」他認為，將土地劃為「未決定用途」地帶的做法罕見，強調修訂發展參數不等於要將土地屬性改變。

他續指，1.2萬伙住宅供應延期，令公營房屋建屋計劃亦被滯後，直言是一個很大的問題，房屋局亦難以對外交代。

對於鄉議局提出在丙崗以廢棄農地建屋時，黃肇鴻則認為，丙崗的農地是全港最優質的活躍農地之一，亦被古蹟辦定為「具考古潛力」地方，若在該處發展亦需進行環境評估和土地改劃等程序，並涉及收地過程等，所需時間漫長，難以填補現時短中期土地供應。