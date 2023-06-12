粉嶺高球場｜哥球會佔公聽會一半發言時間　凌嘉勤批將建屋對立

粉嶺高球夫球場其中32公頃將被政府收回，當中9公頃土地會發展公營房屋，城市規劃委員會接獲6,791份申述，並在今日（12日）開始舉行五場公聽會聆聽申述人的意見，惟今日出席的申述人士中，絕大部份都是與香港哥球會相關的人士和組織，動員力相當強。香港哥球會其中一個代表在發言時預告，球會相關人士的發言佔五日公聽會一半時間。

作為今日唯一支持建屋的申述人、規劃署前署長凌嘉勤發言時，批評哥球會以「拆咗個高爾夫球場」形容建屋計劃是「誤導」，直指球會「寸土不讓」、無考慮與政府合作下，便將建屋和高球發展放置在對立面、「你死我活」的搏鬥，是不負責任。



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6月12日，香港哥爾夫球會代表等出席粉嶺高球場改劃公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮、「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones、「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民（左至右）。（林穎嫺攝）

根據城規會文件，就粉嶺高球場改劃提交書面申述共有6,791份，當中只有13份（0.19%）為支持建屋的申述，遠低於反對的6,531份（96.2%），當中至少142個申述為香港哥爾夫球總會、高球／體育相關組織、高球員等，另有9個申述為區議會和鄉事委員會等。

城規會今日起，舉辦五場公聽會，在首日會議中除了首位發言的「北部都會區」主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤外，全部均為哥球會代表或相關人士，包括香港哥爾夫球會會長郭永亮、「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民、「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones、其委聘的規劃顧問（club-commissioned planning consultant）等。

6月12日，城規會就粉嶺高球場改劃舉行公聽會。（林穎嫺攝）

哥球會的規劃顧問下午發言時坦承，哥球會相關代表就申述的發言時間，佔五日公聽會一半時間，除了今日接近全日提出反對聲音外，哥球會將於周三（14日）上午和上午，將先後有文化保育專家、樹木園景專家、生態專家和高球場負責經營樹木草地的經理，而下周一（19日）會再有交通和工程專家，以回應土拓署提出的擬議發展方案的不足。

該名規劃顧問代表總結哥球會相關人士今日發言，重申是要釐清及釋除外界對球場是「私人俱樂部」的誤解，並強調將球場用地轉交康文署管理後，亦未必能做到如哥球會的「高質素管理」，日後再難以舉辦國際賽事，更指「剷平咗呢個高爾夫球場之後，我哋會損失咗好重要嘅生態ecological heaven。」

發言期間播短片 多名球手表支持

哥球會多個代表亦在發言期間，播出短片，邀請本港、內地及海外知名球手表達對哥球會的支持、以往在粉嶺高球場作賽的經歷，以及對高球場部份用地被收回的決定表示可惜，包括首位奪得亞巡賽冠軍的香港球手許一龍（Taichi Kho），曾在男子高爾夫世界排名達世界第三的英國球手Paul Casey、世界排名第一的中國球手李昊桐（Li Hao Tong）、排名曾升至世界第一的中國隊前一姐、現任國家隊女隊主教練馮珊珊等。

「北部都會區」主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤，下午在哥球會相關代表完成首日發言後，回應香港哥爾夫球會的論述，重申以「拆咗個高爾夫球場」形容擬議建屋計劃是「誤導」（misleading），強調當局僅在佔地達173公頃的高球場，收回其中32公頃，當中只近約9公頃會發展公營房屋，而這幅土地大部份已被人為設施佔用，認為比例上對繼續舉辦球賽影響不大。

凌嘉勤表示，政府將高球場用地改為「未決定用途」不合理。（資料圖片）

凌嘉勤：球會令雙方處於「你死我亡」的對立面

他續指，政府早在幾年前便提出檢視粉嶺高球場的土地用途，惟哥球會未有盡早研究和準備，「過去咁多年哥爾夫球會有冇進行過一個認真嘅研究，畀我睇得到，佢點樣喺政府收回呢32公頃嘅時候，可以點樣再進行大型活動。」

他亦說，球會無提出政府日後如何以擬收回的土地配合賽事舉辦，直指球會並無盡好責任，但卻採取「寸土不讓」的態度，令雙方處於「你死我亡」的對立面：「就係我少一塊，我成個高爾夫球場死咗㗎喇、冇咗㗎喇，謀殺咗佢，用到呢啲我覺得相當極端嘅做法，講到哥爾夫球會同房屋問題係一個生死搏鬥，我覺得將呢樣嘢去到呢個程度，並唔係社會人士嘅理解。」