福島核災︱核學會指當地處理核輻射工作良好　大量人手驗水產食安

日本福島第一核電站開始試運行核污水排放設備，香港核學會主席陸炳林今日（13日）指，政府從一個市民健康角度作考慮，以禁止水產進口是適當的回應。不過他3月中到福島進行技術交流，認為當地處理核輻射去污的工作都做得好好，除核電站附近地區外，大部份地方的輻射水平比香港更低，當地亦有大量人手進行輻射分析，市民毋須太擔心食品安全的問題。



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陸炳林在電台節目表示，政府從一個市民健康角度作考慮，禁止水產進口是適當的做法。不過，他亦提到3月中到福島進行技術交流，指當地處理核輻射去污的工作都做得好好，甚至福島縣內除核電站附近地區外，大部份地方的輻射水平比香港更低，而魚市場亦會就食品進行抽樣檢查，有大量人手進行輻射分析，確保食品安全。

陸炳林又提到日本採用的過濾系統，可以過濾62種有放射性物質，唯獨釧不能過濾，但大規模使用時仍需要再作監察，香港政府作出預防性措施並無問題，不過他認為有危險的輻射食物會運到香港的機會較低，日後仍要視乎國際原子能機構的報告，市民亦毋須太擔心。

而果汁今次不在禁令當中，陸炳林笑言在技術交流時亦食了不少士多啤梨，他指除了水在流過堆芯時會有放射性物質流出大海外，福島其他地方的本地輻射都非常低，甚至低於香港，所以生果接觸到放射性物質的機會非常低，當地亦用特殊的肥料以減少植物對放射性物質的吸收，果汁受到污染的機會十分低，「係近乎冇」，所以果汁不在禁令當中亦無問題。

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