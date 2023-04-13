福島核污水排放｜香港或收緊日本食物進口　涉福島附近地區水產品

今年是日本311大地震引發福島核事故12周年，日本政府擬於今年春季或夏季正式把福島第一核電站經處理污水排入大海。在今日（13日）立法會特別財委會會議上，多名議員關注港府將如何嚴防日本排放核廢水，又提問到香港進口很多日本進口食品，當局會如何跟進。環境及生態局副秘書長李炳威稱，現時國際原子能機構工作組仍在檢視核廢水排放計劃安全性，港府要繼續留意相關評估，又指如日本排放核廢水，在最初一段時間，香港須收緊日本進口食物管制，特別涉及福島及附近地區的水產品。



▼3月17日 日本派代表到港解釋福島核污水排放安排▼



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日本上月曾派代表到港解釋福島核污水排放安排

上月17日，日本派代表到港解釋福島核污水排放安排，當時東京電力控股有限公司福島第一廢爐推進公司計劃管理室中長期計畫小組經理佐藤學指，儲水罐的處理水會按需要進行多次淨化，並會透過測量及評估，確保放射性物質濃度，低於監管標準，始會排出大海。

今日立法會特別財委會有關食物安全及環境衞生範疇的會議上，經民聯議員劉業強關注港府將如何嚴防日本排放核廢水，民建聯林琳則指，香港進口很多日本進口食品，向當局提問會如何跟進。

謝展寰：反對日本未得到周邊地區同意前單方面排放核廢水

環境及生態局局長謝展寰重申，港府十分緊張日本計劃排放核廢水，對於日本未得到周邊地區同意之前單方面排放核廢水堅決反對。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／張浩維攝）

該局副秘書長李炳威指，如日本真的排放核廢水，在最初一段時間，香港須收緊日本進口食物管制，特別涉及福島及附近地區的水產品。食物安全專員黃宏稱，港府有跨部門工作組，包括天文台、衞生署、漁護署、政府化驗所等，如日本將核廢水倒入海，不排除加強管控食品入口，當局亦已內部調配人手加強應對事件，並新購檢測儀器以增加檢測能力。

另外，謝展寰指環境及生態局會主力支援「地區事項統籌工作組」工作，至今各部門已合力打擊全港超過600個衞生黑點，各部門將繼續務求達致2022年《施政報告》訂下的指標，在今年底前消除至少75%由各部門確定的約600個衞生黑點。

鼠患方面，食物環境衞生署已採取一系列更具針對性的措施，包括成立夜間防治鼠患流動隊及使用新技術及工具等，政府會繼續與相關界別共同努力，達致二○二二年《施政報告》訂下，於今年底前把鼠患主要黑點數目至少減半的工作指標。