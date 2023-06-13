英國學校襲擊︱校方：調查中事項須保密　否認免學費換家長保沉默

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School日前（9日）發生校園襲擊事件，造成一名學生重傷危殆。校長昨日（12日）向家長發信，稱對傳媒指校方隱瞞事實及曾承諾免除學費以換取學生家長保持沉默感到失望，強調根據英國法律的要求，對於正在調查中的事項和涉及的人員身份必須保密，因此校方無法透露更多的信息，希望社會各界能夠尊重受害者和受影響人士的隱私和權益。



英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School2023年6月9日發生校園襲擊事件。

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School於6月9日發生校園襲擊事件，一名16歲學生涉嫌以錘子先後襲擊兩名學生、一名男教師，其中一名學生重傷危殆。校長向老長發信，指警方已確認今次是個別事件，校方正全力支持和幫助受影響人士，亦希望社會各界能夠尊重受害者和受影響人士的隱私和權益。

正全力配合警方調查 涉事人身份須保密

校方在聲明中強調一直全力配合警方調查，而根據英國法律的要求，對於正在調查中的事項和涉及的人員身份必須保密，因此校方無法透露更多的信息，也希望家長和學生不要在社交媒體上作猜測或討論。

此外，校方對被傳媒指校方隱瞞事實感到失望，亦否認曾承諾免除學費以換取學生家長保持沉默，校方表示非常重視對學生的保護措施，對每個人都有保密的義務，因此不會討論任何可能違反責任的事情。