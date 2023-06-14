涉偷5600元帽盜竊罪成　停職女警遭判囚3個月緩刑1年

停職女警涉嫌去年在尖沙咀TWIST店內，偷去一頂價值逾5600元的帽子，早前被裁定盜竊罪成。裁判官今(14日)在九龍城裁判法院判刑指，女警在案中有一定程度預謀，又認為罰款不足反映案件嚴重性，但考慮判囚或影響她的精神狀況，最終決定判女警監禁3個月，緩刑12個。



被告劉潔兒（50歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST店內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670元，而上述物品為TWIST的財產。辯方於審訊時指，被告因服用過量鎮靜劑，案發時失去認知能力。而裁判官則早前裁決指，被告案發時表現如同常人，看不到其精神狀態受藥物影響，遂裁定她罪成。

辯方今求情時指，被告是初犯，望法庭判罰款，又指被告有精神問題，需接受治療。

裁判官判刑指，被告在案中用工具拆去防盜裝置，而且只支付另一項較便宜的貨物，認為她當時知道自己的行為，亦涉及一定程度的預謀。惟考慮判囚或影響她的精神狀況，最終決定判處緩刑。

案件編號：KCCC2064/2022