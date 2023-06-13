分居婦涉網上公開丈夫及新歡資料及作負評　今遭私隱專員公署拘捕

私隱專員公署今（13日）在九龍拘捕一名30歲中國籍女子，她疑因感情糾紛，涉嫌未經當事人的同意下，在今年4月期間，於網上披露正辦理離婚手續的丈夫與其新女友的個人資料，包括名字、照片、職業等個人資料，違反《私隱條例》第64條的規定。公署提醒，「起底」屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁五年。現時被捕女子正被扣留調查。



▼2023.02.09 私隱專員公署公布就「起底」展開12次拘捕行動▼



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被捕女子以夫新女友個人資料開社交媒體帳戶 披露資料

私隱專員公署的調查顯示，該名30歲被捕女子與男事主為夫妻關係，不過正辦理離婚手續。男事主與被捕女子分居後，認識女事主並開始交往。其後今年4月期間，被捕女子疑在社交媒體平台上，以丈夫新女友即女事主的個人資料，開設兩個公開帳戶，並發布多條包含兩名事主個人資料訊息，並對他們作出負面評論。

男女事主被披露名字、照片、職業等個人資料

換言之，被捕女子在分居後，在網上披露了丈夫與其女友的個人訊息。其中，男事主被披露中文姓名、別名、居住屋苑名稱、工作區域、職業及照片；女事主則被披露中英文姓名、別名、匿稱、工作地點、公司名稱、職業、其職業牌照號碼及照片。

私隱專員公署表示，被捕女子現正被扣留調查，會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨，而將他人「起底」。（資料圖片／林靄怡攝）

「起底」一經定罪最高可罰款100萬元及監禁五年

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨，而將他人起底，強調起底無助解決任何問題，相反只會使衝突升級，並強詬起底屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。