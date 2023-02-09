私隱專員公署：去年投訴個案按年增15%　處理2128宗「起底」個案

個人資料私隱專員公署今日（9日）公布，自2021年10月修訂《私隱條例》並生效以來，截至2022年12月31日，私隱專員公署合共處理2,128宗「起底」個案，私隱專員公署就其中114宗個案展開刑事調查，並將32宗案件轉介予警方繼續跟進。其中，已有五名被補人士被落案起訴，被裁定罪名成立的有兩人, 當中已被判刑的有一人。



私隱專員鍾麗玲發表2022年工作報告。（陳葆琳攝）

個人資料私隱專員公署今日（9日）舉行記者會發表2022年的工作報告。公署表示，在2022年收到的投訴個案為3,848宗，比2021年的3,354宗上升15%，主要是由於《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》下打擊「起底」新條文自2021年年底生效後，「起底」的投訴個案有所增加。其中95%（3,656宗）的投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士，其餘5%（192宗）涉及投訴公共機構或政府部門。

公署接獲105宗資料外洩事故通報

私隱專員公署指，在2022年接獲14,929宗公眾查詢個案，比2021年的17,651宗減少15%，公署平均每個月處理超過1,200宗查詢個案。

因應透過偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案呈上升趨勢，公署已於去年9月設立「個人資料防騙熱線」，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。截至12月底防騙熱線共收到168個來電。公署於2022年全年接獲707宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，比2021年的557宗增加26%。

在2022年，私隱專員公署接獲105宗資料外洩事故通報，當中41宗來自公營機構及64宗來自私營機構。這些外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、經傳真、 電郵或郵件意外披露個人資料，僱員違規、及系統錯誤設定等。

公署就「起底」案展開12次拘捕行動其五被起訴

《私隱條例》下規管「起底」行為的條文於2021年10月8日生效，將「起底」行為刑事化，並賦予個人資料私隱專員(私隱專員)就有關罪行的刑事調查及檢控權。有關條文生效日至2022年12月31日，私隱專員公署合共處理2,128宗「起底」個案。期間，私隱專員公署就114宗個案展開刑事調查。公署亦將32宗案件轉介予警方繼續跟進。

拘捕行動方面，私隱專員公署截至2022年12月31日合共展開了12次拘捕行動，包括2021年一宗及2022年11宗(包括一宗與警方的聯合拘捕行動)，共12人被捕。被捕人士將事主「起底」的原因主要為金錢糾紛(50%)、工作糾紛(25%) 及感情糾紛(17%)。被捕人士將事主「起底」的途徑為社交媒體平台及即時通訊軟 件(92%)及張貼單張(8%)。

截至2022年12月31日，已有五名被補人士被落案起訴，被裁定罪名成立的有兩人，當中已被判刑的有一人。該名人士被法院判處八個月即時監禁。