粉嶺高球場︱黃偉綸指建屋仍屬政府意向　視乎城規會意見決定佈局

城規會本周就粉嶺高球場用地展開多場公聽會，特首李家超昨日（13日）強調如期9月收回32公頃土地。財政司副司長黃偉綸今日（14日）表示，收回土地中的9公頃用於建公營房屋依然是政府意向，但會視乎城規會提交至行政會議的意見，再決定建屋的密度及佈局。



他亦提到整個球場面積170多公頃，相當於8.5個維園，今次是收回1.5個維園的面積，當中的半個維園面積是打算用作興建公營房屋，仍有7個維園的面積留給哥球會保留作打高爾夫球的用途，另外1個維園面積的地方都樂於在適當時間借出，讓哥球會舉辦國際大賽時使用



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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黃偉綸今日在電台節目表示，當局在9月會收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中9公頃起公營房屋依然是政府意向，視乎城規會提交至行政會議的意見，再決定建屋的密度及佈局。

黃偉綸強調，政府支持高球運動發展，但亦提到整個場地佔地170多公頃，等同8.5個維園，今次收回的32公頃僅是其中1.5個維園，即仍有7個維園留給哥球會。而1.5個維園面積的土地中，亦只有半個（0.5個）維園面積是打算用作興建公營房屋，餘下的1個用作保育及康樂用途。

他提到當舉辦國際大賽，要地方泊車或倉儲時，該1個維園大小的地方都樂於在適當時間借出，「如果你有睇過大型國際賽，好多人揸車去，喺個草地上可以泊車，都有啲攤位遊戲，或者用嚟擺嘢，咁嗰個會繼續係咁嘅用途。」