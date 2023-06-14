多個電子支付平台夾擊未見下風　逾九成公共交通乘客用八達通

電子支付日漸普及，除了八達通，近年有不同電子支付平台進入市場。不過在乘坐公共交通工具時，八達通仍有「壓倒勝」優勢。根據運輸及物流局文件，使用八達通乘坐港鐵的乘客，過去3年有上升趨勢，比例由2019年的85.4%，升至2022年的90.6%，增長5.2個百分點。至於使用其他電子支付方式，到2022年，只佔1.4%；比使用現金的還要少6.6個百份點。

至於專營巴士，雖然近年甚至接受銀用卡付款，但同樣以八達通佔優，比例達96.6%；其餘的電子支付只佔0.7%。對於現時除了八達通，其他電子支付平台無法領取交通補貼，當局指正積極與個別支付系統營辦商商討，正籌備有關工作。



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立法會議員張欣宇今日（14日）於立法會提出書面質詢，關注公共交通費用補貼計劃，並問到交通營辦商的收款情況。根據運輸局提供的數據，過去四年，乘客使用八達通的比例，於各主要公共交通服務營辦商都有上升趨勢，以港鐵為例，由2019年的85.4%，升至90.6%；專營巴士由94.2%，升至96.6%。至於使用現金的比例，各營辦商都有下跌趨勢，除了電車，其餘都佔不足一成。

其他電子支付只佔最多1.4%

近年多個公共交通營辦商都引用不同電子支付平台，例如AlipayHK及WeChat Pay HK；部份專營巴士更接受信用卡感應式支付。採用相關支付方式的乘客雖然有微升，但仍只佔少數，以專營巴士為例，2020年少於0.1%，到2022年升至0.7%；港鐵亦只有1.4%。

八達通可領交津而佔優 政府與其他支付營辦商商討方案

張欣宇提到，現時交通補貼只適用於八達通，未包括其他電子支付平台，有意見認為，此舉令市民對其他電子支付平台卻步。運輸及物流局局長林世雄以書面回覆指，正積極與個別電子支付系統營辦商商討，以制定具體的推行方案，現正籌備有關工作。

另外，政府在疫情期間，臨時增加補貼計劃的金額，直至今年10月31日。問到會否延長有關安排，林世雄表示，未計及臨時增加的金額下，該計劃每年的經常開支已超過30億元，在考慮計劃的長遠安排時，會在審慎理財的前提下，平衡各項考慮因素，確保公帑運用得宜。