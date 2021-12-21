交通補貼｜加強版津貼除夕結束　元旦起每月搭夠400元才有補貼

運輸署今日（21日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施，將於12月31日屆滿。明年1月1日起回復舊制，補貼所要求最低的公共交通費用改為400元，補貼上限金額亦降至400元。



回復每月補貼上限400元

運輸署表示，為了讓更多市民在疫情期間受惠於計劃，政府早前推出臨時特別措施，暫時將每月補貼所要求最低的公共交通費用，門檻由400元放寬至200元；並將每月補貼上限，由400元提升至500元。

運輸署提醒，上述臨時措施將於12月31日屆滿。由明年1月1日起，政府將改為市民每月花400元以上的公共交通開支，才提供三分一補貼金額。每張八達通卡以每月400元補貼為上限。

運輸署補充，有關計劃詳情，可瀏覽計劃網頁，亦可透過補貼查詢網站、八達通手機應用程式，或計劃熱線2969 5500，以查詢公共交通開支紀錄及補貼金額。