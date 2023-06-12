電動滑板車、風火輪擬放寬於指定單車徑使用　須滿16歲、戴頭盔

政府近年就電動單車、電動滑板車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具展開研究，了解是否適合於香港應用。政府現建議相關工具的使用者，必須年滿16歲，使用時須戴上頭盔。另外，當局擬制定認證安排，所有電動可移動工具須先經由認證機構評估，如合規格便會獲認證，並貼上二維碼標記，方便執法人員辨識，並於執法時掃讀二維碼，從而得知該工具的資料。

至於電動可移動工具的規格要求，其最高設計速設為時速25公里，並需設有有效的剎車或停車系統等。即使獲認證，電動滑板車等工具都只能於指定單車徑使用；只有電動單車可於所有單車徑行駛。當局計劃於2023年下半年，展開法例修訂草擬工作。



根據當局的定義，電動個人移動工具可以包括電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車，以及電動輔助單車等。根據現行法例，在道路或私家路上使用未登記或領牌的相關工具，均可能違反；而政府現時一貫不會發牌，即基本上使用有關工具都屬違法。就此，政府有意修例，為電動可移動工具制訂規管架構，以保障其安全有效的應用。

市面有多款電動可移動工具（立法會文件）

文件指，現時有關工具沒有法定技術規格，質素參差，充電時又或會產生高熱；而且若用家高速或魯莽操作，都會帶來安全隱患。過去四年，涉及電動可移動工具的意外有72宗，當中6人死亡。

當局制訂了一套電動可移動工具的速度、重量及大小限制等的技術和安全要求，以述明電動可移動工具的條件，詳情如下：

電動可移動工具的安全要求（立法會文件）

工具獲認可後要貼上二維碼

另外，電動可移動工具亦須經由認可的認證機構評估，以確定符合上述等的技術及安全規格。如核實符合資料，有關工具便會獲得認證，並貼上一個預定的二維碼標記，方便市民及執法人員辨識，當執法人員掃讀二維碼，便可知悉有關工具的資料。

用家方面，當局建議必須年滿16歲及佩戴頭盔。另外，當局已成立工作小組編纂和制訂一份《實務守則》，供使用者參考應有的駕駛態度。

電動單車視為一般單車 可於全部單車徑行走

至於場地方面，當局指由於電動輔助單車的操作模式近似單車，故建議容許在所有單車徑上使用。其他電動個人移動工具則只可在若干指定的單車徑使用，當局會分階段開放單車徑，一般而言，單車徑要有3.5米闊、連通度高、有較完善的單車徑網絡及合適的道路，例如將軍澳南、白石角海濱一帶的單車徑。

假如違反上述規定，當局亦建議若干罰則，如沒有使用頭盔等，會參考單車的法則；如超速駕駛、非法改裝等，則會較高罰則，後者的建議罰則為第四級罰款，即25,000元。當局計劃於2023年下半年開展法例修訂草擬工作，並盡快向立法會提交有關修訂。