黃鴨熱潮｜楊永杰倡注入中國特色水上旅遊項目　舉辦蘇軾綵燈會

兩隻巨型橡皮黃鴨維港展出，熱潮捲全港，更蔓延到立法會。「A4聯盟」立法會議員楊永杰今（14日）在立法會表示，過去香港舉辦不少以西方文化作主題旅遊項目，認為應多辦以中國文化及香港特色故事為主題項目吸引遊客，強調「黃鴨二重奏」是好例子，港府「捉到鹿要識脫角」，建議可主辦以北宋文學家蘇軾為主題的水上綵燈會等。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，所有建設性提議都會考慮，會充分利用香港景點辦大型活動，並指黃鴨引起童年回憶得到市民欣賞，會繼續在該方面多做功夫，包括加入中華文化特色等。



▼6月12日 充氣後的黃鴨重回維港▼



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楊建議製作老夫子、麥嘜等本地故事題材水上藝術裝置

楊永杰在立法會提出口提質詢，指黃鴨兩度在香港水域展出均引起賞鴨潮，認為局方應考慮與本地藝術家合作，製作以老夫子、麥嘜、Chocolate Rain等本地故事題材及中國故事題材為主題的水上藝術裝置作品，並定期在本港水域展出，以說好香港故事和中國故事。

參考秦淮燈會形式辦水上燈會 楊永杰：捉到鹿要識脫角

楊又說，應參考內地秦淮燈會的形式，在農曆新年、元宵及中秋節等節日舉辦水上燈會等，指過去香港舉辦不少以西方文化作主題的旅遊項目，認為應多辦以中國文化及香港特色故事為主題項目吸引遊客，強調「黃鴨二重奏」是好例子，並指政府應「捉到鹿要識脫角」，建議可主辦以北宋詞人蘇軾為主題的水上綵燈會等。

楊潤雄回應指，所有具建設性提議都會考慮，並會充分利用香港景點做大型活動，並指現時黃鴨引起好多市民旅客欣賞，勾起不少人的童年回憶，局方會在該方面多做功夫，包括利用中國特色及中華文化深厚底蘊去做。

他又說，旅遊業是香港重要經濟支持，疫情前佔本地生產總值約4.5%，現時香港旅遊業正有序復甦，今年首五個月共錄得1,014萬旅客，單單5月亦有280萬旅客，是疫颹前的55%。他指會繼續推出不同旅遊及藝術項目，包括2024年會次舉行「藝術@維港」活動，並會在維港設置水上裝置等，旅遊事務署亦正籌備新一屆西貢海藝術節。

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