涉快艇走私逾160隻貓狗　其中60隻兩個月亡　無業漢被判囚28個月

無業漢無牌駕駛快艇運送貓狗，被警方發現後卻加速離開。警方一輪追截後截停快艇，發現船上逾160隻貓狗被塞在17個籠內，環境擠迫，大部分動物滿身尿液糞便。事發後不足兩個月，其中60隻貓狗相繼死亡。他今（14日）在區域法院承認殘酷對待動物、危害他人在海上安全等5罪，法官斥被告水路走私危害動物生命的風險更高，本案動物數量、裝置及運送情況等均屬差劣，被告更曾加速駕駛，增加動物傷亡風險，判他入獄28個月。



被告梁霆烽（31 歲），無業，承認輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、在航時沒有遊樂船隻操作人本地合格證明書的持有人、沒有停止航行、危及他人在海上的安全共5罪。

+ 2

法官指本案160多隻動物中 有60隻在兩個月內相繼死亡

法官判刑時指，動物是有生命的，不能單純以商品價值衡量，但本案涉及走私動物，令情節更加嚴重，尤其是水路走私危害動物生命的風險更高。加上在本案中，被告在深夜無牌航行，亦沒有亮燈，被警方發現後加速駕駛，增加動物受傷或死亡風險，此外，涉案動物沒有檢疫和植入晶片，加重患病風險，市民購買動物後更加沒有保障，產生棄養風險。

法官又指，本案涉及動物的數量、裝置及運送情況等均屬差劣，160多隻動物中，有60隻在兩個月內相繼死亡，明顯加重被告罪責。至於駕駛行為，法官批評被告逃避追捕，屬不負責任態度，對其他航行者及海上執法者帶來極大風險。

案情指，警方於2022年5月19日午夜時分，發現一艘沒有亮燈的快艇，正以時速12.5海里航行，其後再以16海里進入香港水域。水警指示快艇停船，惟被告沒有不但沒有停駛，反而快速駕艇離開，雙方展開追截，期間被告嘗試逃避追截，不斷加速、停船和緊急轉向，導致水警需要急轉小艇避免碰撞。水警最終成功在香港水域截停快艇，追截過程歷時約 15 分鐘。

獸醫指籠內糞便堆積 大部分動物滿身尿液糞便 缺乏照顧

警方其後在快艇上，發現17個寵物籠，內有117隻貓、46隻狗及1隻兔子。寵物籠內環境十分擠迫，很多動物全身濕透，並發出哀鳴。被告因此被捕，警誠下稱他當日應一名身分不詳的男子要求，將動物運送至屯門，報酬為5千元。當日有人曾將貓狗搬上快艇，其後被告獨自駕駛快艇前往目的地，但他因沒有有效船牌，才會試圖逃避警方追截。

漁護署獸醫指，寵物籠用膠板分割上下隔，籠內動物一隻疊一隻，不能站立或轉身，這種方式走私運送動物，會令動物易受創傷性損傷。有些貓狗被一起放在籠內，空間不足，對牠們造成嚴重壓力及驚恐，籠內更有糞便堆積，大部分動物滿身尿液糞便，可見牠們缺乏照顧。

此外，籠內發現一隻已死去的成年貓，另有其他貓狗患病，部分貓咪正值懷孕，不應被運送，其中一隻懷孕成年貓，在運送途中流產，背部滿佈鮮血，貓胎檢驗時已死亡。案發後不足兩個月，涉案動物中，有48隻貓及12隻狗死亡。

案件編號：DCCC 945/2022