警員在女水警殉職後作煽動留言　同袍求情稱僅口不擇言　押後判

水警女總督察林婉儀前年在反走私行動中墮海殉職，時任男警涉在警務處Facebook留言指：「希望啲狗官死晒添，多謝」、「狗官死一個點夠」等言論。他否認發布煽動言論罪，早前被裁定罪成，案件今（4日）在西九龍法院求情，辯方指被告獲前同袍撰寫求情信，又指他因口不擇言，而說出涉案的涼薄、黑心說話，希望法庭諒及他過去一直循規蹈矩，予以輕判。署理主任裁判官香淑嫻押後案件至3月20日判刑，以待索取背景報告，期間被告繼續還押。



被告崔駿民（26歲），被控一項作出具煽動意圖的作為罪，即於2021年9月25日至2021年9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的行為，在 Facebook 發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

被告崔駿民獲同袍撰信求情，均指被告只是口不擇言說出了黑心話。(資料圖片)

主要證人供詞。(詳看下圖)

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本有4求情信後又撤回兩封

辯方律師今指，被告獲4名前同袍寫求情信，但其中2封信因為技術性問題，故希望裁判官不要予以考慮。香官聞言即指不明辯方所言：「又要畀法庭，又要唔畀比重？」辯方最終決定撤回該2封求情信，只保留餘下2封。

被告母兩年未見被告終在庭上相見

辯方又指，被告母親在內地居住，因為疫情關係已有2年未見被告，奈何今日要在法庭上與兒子相見。被告干犯本案，皆因口不擇言，沒有考慮清楚便發表該些涼薄、黑心的說話，希望法庭考慮他過往循規蹈矩予以輕判。

案件編號：WKCC4617/2021