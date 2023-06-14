黃永玉逝世｜楊潤雄深切哀悼　香港藝術館藏有8件水墨作品和版畫

中國殿堂級畫家黃永玉昨日（13日）逝世，享年99歲。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（14日）表示，對他離世深感痛惜，表示深切哀悼，並向其家人致以慰問，「黃永玉的離去教我們惋惜，但他的作品將流傳後世，我們永遠懷念他。」



黃永玉（中）在2004年來港出席香港藝術館為他舉辦的八十歲回顧展。時任律政司司長梁愛詩（右一）出席開幕禮，(康文署圖片)

香港藝術館2004年辦黃永玉80歲回顧展

局方表示，黃永玉在畫壇享負盛名，屢獲殊榮，作品獨具風格，既有濃厚中國畫氣韻又具西方繪畫元素，畫風啓迪不少後進；他亦是出色的版畫家和詩人，詩風質樸動人，發人深省。

香港藝術館曾於2004年為他舉辦80歲回顧展「黃永玉80藝展」，是該展覽於北京、長沙及廣州巡迴展出後的最後最後一站，現時館方藏有八件他的水墨作品和版畫。

黃永玉的作品具有豪邁揮灑的氣魄，晚年作品尤好以懾人的大幅式呈現人前，包括這2003年的作品「癢宴」。(康文署圖片)

當年展出約80件新作，其中不少為大幅巨作，館方形容展示他敢於推向極限的氣魄，並與觀眾分享他在藝術創作的最新成果，展品多以荷花為題材，「從工筆重彩到大寫意水墨淋漓，令人驚嘆他對中國畫道認識之深，駕馭筆、墨、紙、絹等媒材技法的嫻熟灑脫，以及他寄寓於畫上的情。」

時任律政司司長梁愛詩在當年12月23日開幕禮上致辭時，稱讚年屆80的黃永玉，在藝術創作的道路上永不言休、辛勤不懈。梁愛詩還說，黃永玉往往能在不同的時候給人不同的驚喜，在藝術上不斷地勇於嘗試和鑽探，開掘出豐富多變及不拘一格的藝術形式。