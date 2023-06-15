消委會｜8款循環扇未通部份安全測試　包括伊瑪牌、三信、愛麗思

消委會測試12款循環扇，發現8款、即逾六成半樣本未能通過部分安全測試項目，包括兩款機電署已呼籲市民停用、部分塑膠物料的阻燃性不足的伊瑪牌及三信循環扇。另外，愛麗思牌循環扇也被發現在上下搖擺運作時，兒童若不慎將手指伸入空隙，便可能有受傷風險，消委會呼籲若家中有兒童，應將風扇放在兒童不能觸及的地方，並教導兒童不要將手指伸入風扇罩或空隙。



消委會測試的12款樣本售價約由398元至1,149元不等，全部均有3片扇葉，扇葉直徑介乎14厘米至21厘米。消委會委託獨立實驗所測試這些樣本的安全程度、送風量、省電程度、寧靜程度及使用方便程度。

機電署昨呼籲停用伊瑪牌及三信循環扇

結果發現，有8款樣本則未能通過部分安全測試項目，其中包括兩款機電署已呼籲市民停用的伊瑪牌及三信循環扇，兩款循環扇部分外殼膠料未能通過針燄測試，着火後未能在30秒內自動熄滅，阻燃能力不符標準要求。

愛麗思易夾手 普樂氏易熱 億世家易受損

而愛麗思牌循環扇在上下搖擺運作時，模擬兒童手指的試驗手指，可被夾於風扇頭與底座之間的空隙，而試驗手指被夾時所承受力度為16牛頓，超出標準上限。消委會指，兒童若不慎將手指伸入空隙，便可能有受傷風險，呼籲若家中有兒童，應將風扇放在兒童不能觸及的地方，並教導兒童不要將手指伸入風扇罩或空隙。

另外，普樂氏牌循環扇則被發現，按標準要求以其最高額定電壓運作時，其摩打線圈的溫度升幅為93.1K，較標準上限(90K)超出3.1K，未能符合標準要求。億世家的循環扇在持續搖擺10萬次後，則有一條內部電線的導電體逾30%受損，同樣未能符合標準要求，其耐用程度有改善空間。

▼12款循環扇的總評分排名▼



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四款循環扇拆開絕緣距離不足 或增觸電風險

測試也發現，THOMSON、Turbo Italy、JNC及三信的循環扇，在拆下風扇罩及/或扇葉後，用戶可接觸到部件，與內部帶電部分間的絕緣距離不足，較標準要求的絕緣距離少，建議用戶拆下風扇或扇葉前，應拔掉電源插頭切斷電源，否則會增加觸電風險。

▼消委會測試12款循環扇▼



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機電署詳細分析測試報告後，已聯絡供應商跟進有關產品的安全事宜，並於昨日（14日）呼籲市民停用伊瑪牌及三信循環扇，兩個品牌的供應商均表示，相信消委會的物料阻燃性測試結果或屬個別事件，為保障消費者，會安排為上述型號有關批次的用戶免費檢查及更換有關零件。

三間廠商自行評測 稱效果較消委會為好

愛麗思的廠方向消委會提供多份相關的安全測試報告，並指今次測試中量所得的力度、即16牛頓僅比標準上限、即15牛頓略高，廠方也隨機抽取8件存貨進行有關測試，結果沒超出標準上限，認為消委會的測試結果可能是測試誤差所引致。

普樂氏的供應商亦回應指，已抽取三件存貨並委託獨立實驗所進行有關測試，結果較消委會的測試結果為佳。

億世家則表示，測試樣本未能通過耐用測試，估計是個別產品生產時拉電線過緊而導致，並稱已隨機抽取同一批次的四件產品按相同標準進行耐用測試，結果全數通過測試，認為消委會的測試結果屬個別事件，但將會因應今次個案，改善有關工序。

過去三年共接5宗循環扇投訴

消委會在2020年至2022年，分別接獲1宗、1宗和3宗關於循環扇的投訴，今年首五個月未有投訴。