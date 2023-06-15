消委會｜4款風扇獲評4星半　樂信牌最大風性價比亦高　米家最便宜

夏日炎炎，冷氣之外，風扇幾乎是家居必備，甚至在不同位置都放置不同功能的風扇，配合各人所需。消委會測試12款循環扇，結果發現在安全測試中，有4款獲得最高評級4星半，售價介乎459元至798元，並非測試樣本最貴的款式。

其中以origo表現理想，德國卓爾、米家、樂信牌則只在標示說明方面有不足之處。這其中米家屬4款中最便宜，樂信牌送風量則最大。



消委會測試12款循環扇，並參考國際標準IEC 60335-2-80進行安全測試。測試結果顯示，origo表現理想，通過所有測試項目。而德國卓爾、米家、樂信牌則只在標示說明方面有不足之。

綜合而言，12款循環扇中，獲4星半的有四款循環扇，包括德國卓爾、米家、樂信牌、及origo。而在四款當中，以米家循環扇的售價最平，為459元，在12款循環扇中亦屬第二便宜。而樂信的送風量則最高。

獲4星半的有四款循環扇：

德國卓爾／Summe CF-S85RD／售$648

米家／Mi ZLXHS01ZM／售$459

樂信牌／Rasonic RCF-8YE／售$688

origo／CF1515／售$798



▼消委會測試12款循環扇▼



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樂信牌的送風量最高 其次德國卓爾

12款樣本量得的送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差52%。在扇葉直徑較大的八個樣本中，其中樂信牌的送風量最高，達每分鐘21.2立方米。其次為德國卓爾，送風量亦達每分鐘20.4立方米。而在扇葉直徑較細的四個樣本中，則以origo及愛麗思的送風量較高，分別為每分鐘13.2立方米及13.3立方米。

就能源效率而言，消委會指米家、普樂氏、origo的能源效率最高，而THOMSON、Turbo Italy、伊瑪牌、JNC、愛麗思及三信的能源效率則較低。如處於待機狀態，愛麗思的電耗最低，德國卓爾的電耗則最高。消委會建議，如用戶如長期不使用風扇，應將電源插頭拔掉，或以插座上的獨立開關掣切斷電源，以免浪費電力。

德國卓爾、米家的方便程度較佳

消委會的測試也有就使用時的寧靜程度評分，綜合量得的噪音水平及評審員的評分，德國卓爾表現最佳，樂信及伊瑪牌的表現則較遜色，量得噪音水平較高。消委會也指德國卓爾、米家的循環扇在使用方便程度上較佳。

據消委會的投訴統計數字，2022年該會接獲3宗與循環扇有關的投訴，而今年1月至5月則未有接獲投訴。