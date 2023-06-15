威院醫療事故｜醫護應確保藥物輸注正常　兒科醫生：不應依賴警報

威爾斯親王醫院周二（13日）為一名早產嬰輸注強心藥期間，沒有開啟輸注管活栓，嬰兒其後死亡，院方指程序進行50分鐘後儀器發出警報，醫護始知活栓沒開。兒科專科醫生唐繼昇認為，醫護在換藥後應用生理鹽水「吱一吱」輸注管，確保藥物可以輸注到病人，不應依賴儀器警報，雖他未知悉當局現時有沒有機制要求醫護檢查，但人一定是最後把關：「機器唔可信，最可信都係人。」



威院周二（13日）發生嚴重醫療事故，醫護在輪注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啓，直至約凌晨3時50分輸注儀器發出警報，醫護才得悉事件。（資料圖片）

據威院公布，醫護人員於事發凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，直至約凌晨3時50分輸注儀器發出警報，醫護才得悉事件。兒科專科醫生唐繼昇相信，早產嬰是使用「3-Way Lock（三向接頭）」輸注管，故除了強心藥物外仍有其他藥物同時注射，加上輸注儀器要達到有一定的pressure（壓力）才會發出警報，惟早產嬰的重量輕，醫生安排的輸注是以重量計算，故必然不會如成人多，故要達到發出警報的水平需要頗長的一段時間，認為50分鐘鐘後才發出警報料非因為儀器不敏感。

輸注儀器。（資料圖片）

兒科醫生唐繼昇稱換藥後應「吱吱」輸注管：最可信都係人

他認為，不宜因事故而調整輸注儀器的敏感度，因過分敏感容易造成誤嗚，「可能個BB郁一郁，條管屈一屈，就可會響」，故必然要做出平衡。他認為，無論有沒有任何機制要求醫護檢查，醫護在換藥後亦應用生理鹽水「吱一吱」輸注管，以確保藥物可以輸注到病人，「機器唔可信，最可信都係人。」