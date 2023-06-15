威院醫療事故｜嬰兒離世19小時始深夜發稿　議員批似迴避傳媒報道

威院周三（14日）晚上11時51分公布一宗醫療事故，一名患有先天性心臟問題的早產嬰因輸注管活栓沒有開啓，有有近50分鐘無強心藥，嬰兒最終在本月13日下午4時離世。

立法會議員陳凱欣批評，醫管局發布消息的時間，距離嬰兒去世已逾19小時，而選擇在深夜發稿，難免令人感覺是想迴避傳媒報道，促醫管局解釋。



她指今次事件中，輸注管活栓沒有開啓令藥物無法輸送給嬰兒，是程序上出錯，不論相關程序是否導致嬰兒過世的原因，仍屬一宗嚴重的醫療事故，促請醫管局須照顧好事件中嬰兒父母及家人的需要，仔細解釋事件。



威院周二（13日）發生嚴重醫療事故，醫護在輪注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啓，直至約凌晨3時50分輸注儀器發出警報，醫護才得悉事件。（資料圖片）

立法會議員陳凱欣表示，對嬰兒離世感心痛，並直指今次事件涉及輸注管活栓沒有開啓，程序上出錯，令藥物無法輸送給嬰兒，屬一宗嚴重的醫療事故：「我排除晒所有（嬰兒過世的）原因，因為中間係程序上出錯，唔好理呢個原因係咪導致個BB過身，呢件事都係個嚴重事故，都唔排除呢個原因導致到死亡㗎嘛，係咪?」她促請醫管局必須先照顧好事件中嬰兒父母及家人的需要，向他們仔細解釋事件。

須交代是否第一時間通報總部

陳凱欣指出，醫管局須查明醫院今次將事件通報到總部的時間，以釐清醫院有沒有在第一時間做風險通報。她續指，醫管局公布事件的時間是深夜，難免令人感覺是想迴避傳媒報道，「你可以揀㗎嘛，可以昨日中午、下晝七點出稿，點解揀夜晚11點？」

陳凱欣要求醫管局就相關事件解釋，特別是立法會近日也有討論醫管局「跌燈」、「跌石屎」等事故，其中包括檢討如何改善對外發布消息，惟今次事件似乎反映醫院在這方面未有進步，「我覺得喺冧石屎、冧燈、加埋今次BB嘅事，醫管局嘅傳訊部要思考下，佢哋應該點樣做。」

她建議如醫管局選擇深夜發稿，應在文中交代為何待事件發生19小時後才發稿，亦要交代是否涉及釐清部份內容才拖至深夜發稿。她又說，醫管局亦可考慮在今早會見傳媒交代事件，此舉也會令公眾認為當局並無迴避事件及傳媒的意圖。