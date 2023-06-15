醫療事故｜威院為早產嬰注射強心藥物無開活栓　BB情況惡化離世

威爾斯親王醫院周三（14日）午夜公布，一名孕期不足28周的嬰兒6月12日（周一）出生後，因早產及患有先天性心臟問題，獲安排入住新生兒深切治療部接受密切監察及治療。醫護人員於6月13日（周二）凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，輸注儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護人員檢查發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注。雖重新為嬰兒輸注強心藥物，但嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約4時離世。院方表示有關個案已轉交死因裁判官跟進。



威爾斯親王醫院周三午夜公布一宗醫療事故。（資料圖片）

輸注儀器50分鐘後發出警報始知無開活栓

威院表示，28周大的早產嬰兒需要使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物。由於嬰兒持續出現低血壓情況，醫護人員於周二凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，並設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。

輸注儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護人員隨即檢查儀器，發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注。醫護人員立即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物。但嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約4時離世。

院方事後提醒醫護為新生嬰兒輸注藥物要加倍注意

威院表示，初步檢視事件後，即時採取措施避免再發生類似事件，包括提醒醫護人員為新生嬰兒輸注藥物時要加倍注意，例如檢查輸注管的活栓；由於輸注份量及速度非常微少，必須確保輸注儀器的設定合適；院方亦會向代理商了解，提升新生嬰兒輸注藥物的可行安全程序。

醫院行政總監與醫療團隊向家人致歉 交死因裁判官跟進

院方稱非常關注事件，醫院行政總監與醫療團隊周三傍晚再次約見家人，詳細解釋事件經過，並就事件向嬰兒家人致歉。院方向家人致以深切慰問，醫療團隊及病人聯絡主任會繼續盡力為家人提供支援及協助。

院方稱已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，有關個案已轉交死因裁判官跟進。