退休婦等人涉助還押人士冒簽傳訊令狀　被控妨礙司法公正等罪

退休婦與外賣員涉嫌協助2名還押人士冒簽入稟索償的傳訊令狀，其中婦人疑再要求兩還押人士聲稱令狀是由他們簽署。退休婦、外賣員和兩名還押人士被控串謀製造虛假文書、妨礙司法公正3罪。案件今（15日）在西九龍法院提堂，4人暫時毋須答辯。裁判官應控方要求，將案押後至8月10日，以待警方調查被告有否涉及其他罪行。除外賣員准保釋外，其餘3人還押候訊。



被告林明儀（64歲，退休人士，女）、顏學健（33歲，外賣員）、張嘉俊（33歲，無業）和何卓為（39歲，無業）。翻查資料，張、何二人涉2020年初深圳灣口岸炸彈案，現正還柙中；二人曾於今年3月入稟高院，稱曾被警員毆打，故向警方索償。

退休婦共涉三罪 被指阻撓及妨礙警方調查及相關的刑事訴訟程序

首三人被控一項串謀製造虛假文書，指他們於2023年3月1至6日期間，一起串謀製造虛假文書，即一份由虛假簽署的傳訊令狀。

林和何另被控一項串謀製造虛假文書，指二人於或約於同年3月6日，一起串謀製造虛假文書，即另一份由虛假簽署的傳訊令狀。

林再獨自被控妨礙司法公正，指她於同年6月8日，在香港荔枝角收押所探訪室內，意圖妨礙司法公正，即接觸一名為梅銘鋒的人士，並要求梅傳達訊息給何和張，聲稱傳訊令狀是他們所簽署的，從而阻撓及妨礙香港警察調查及相關的刑事訴訟程序。

案件編號：WKCC2577/2023