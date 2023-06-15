香港旅遊展開幕　內地參展商推廣桂山島　體驗漁村改裝民宿

第三十七屆香港國際旅遊展由即日（15日）至18日於香港會議展覽中心舉行，首兩日供預先登記的業內人士入場；周五（16日）下午2時半後開放公眾售票入場。本屆旅遊展主題為「邁向全面復甦」，邀請50個國家和地區超過400家參展商，主辦方指預計吸引逾6萬入場人次，盼恢復至疫情前七至八成。



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主辦單位表示，今屆展覽規模較去年倍增，隨著香港恢復通關，盼「邁向全面復甦」，預計吸引更多香港以外的買家及業界觀眾來港參觀，特別是跨境交通便捷的華南地區。大灣區多個廣東省城市，包括廣州、佛山、東莞等的旅遊業協會亦有派團參展。

来自內地珠海展區的余先生表示，以珠海桂山島為例，當地正逐步提升景區質量，例如把漁村改造成精緻民宿，為遊客提供舒適的入住體驗；在海豚灣施工的遊艇碼頭預計或於明年完工，讓遊客方便自駕遊艇至景區遊玩。他相信便利交通及舒適的住宿環境有助吸引更多旅客，現時假日上島人數逾2000人。

来自中國珠海展區的余先生表示，以珠海桂山島為例，當地正逐步提升景區質量，例如把漁村改造成精緻民宿，為遊客提供舒適的入住體驗。（梁鵬威攝）

Skypark澳門旅遊塔代表羅小姐表示，目前遊客量達至2019年疫情前逾7成，針時現時的旅客情況，將作出更多推廣和策略性降價活動；並與各旅行社或購票平台合作宣傳，如與携程、美團及Klook等公司，推出優惠以吸引更多遊客前來體驗。她相信旅行社平台滲透力較高，線上及線下同步宣傳更有助於明年恢復至疫情前的遊客量。

來自深圳旅行社的參展商荊小姐指，是次參加香港旅遊展的主要目的是推廣自身品牌，其次跟進「團隊遊」、「散客遊」等客戶在酒店資源或旅遊相關方面的查詢。荊小姐述，現時旅行社的價格多樣化，為公司或團體量身訂製旅行團的服務更符合需求。

除了參展商的展覽攤位，主辦方亦開辦不同旅遊主題的特別展覽，例如香港深度（文化）遊展區，主題包括「工匠及老店」、「活化農村」、「香港天空之鏡」等，另一區則以大灣區文創為主題。

主辦方亦指，展內將舉辦90場講座及民俗表演等活動，歡迎有興趣的觀眾出席，相信能為旅客提供有用資訊，協助他們計劃日後假期旅遊。公眾入場門票售價30元，星期六日則售價20元。